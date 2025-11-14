Live

Як вимикатимуть світло в Харкові та області 15 листопада — графік

Суспільство 20:26   14.11.2025
Олена Нагорна
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 15 листопада — графік

Оприлюднений графік відключень світла у Харківській області на суботу, 15 листопада.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від двох до трьох з половиною черг відключень одночасно.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 07:00-10:00; 17:30-21:00
1.2 07:00-10:00; 17:30-21:00
2.1 07:00-10:00; 14:00-21:00
2.2 07:00-10:00; 14:00-21:00
3.1 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00
4.2 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 14:00-17:30;
5.2 03:30-07:00; 17:30-20:00;
6.1 03:30-07:00; 17:30-24:00;
6.2 03:30-07:00; 10:00-14:00; 17:30-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина.

Читайте також: Харківщина отримає понад 260 млн грн з держбюджету: куди підуть кошти

Автор: Олена Нагорна
