Ветеранов и членов их семей собирали на Изюмщине: какие вопросы поднимали

Встреча с ветеранами и членами их семей состоялась в Донецкой поселковой громаде Изюмского района Харьковской области в рамках акции «Забота рядом».

В мероприятии также приняли участие семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих, представители общественных ветеранских организаций, руководство громады, специалисты по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц, а также руководители коммунальных учреждений, предоставляющих услуги ветеранам, сообщает пресс-служба областной военной администрации.

Обсуждали состояние ветеранской политики в громаде, соцзащиту военных и их семей, доступность психосоциальной поддержки, защиту прав семей пленных и пропавших без вести. Также поднимали вопросы пенсионного обеспечения ветеранов и военнослужащих, их обучения и трудоустройства. Участники мероприятия получили индивидуальные консультации и оформили необходимые обращения.

Кроме этого, присутствующих ознакомили с мерами, которые уже реализуют в рамках Комплексной программы поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области, а также с соответствующими программами, принятыми в громаде.

По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в Донецкой громаде на учете около 500 человек. Среди них — 322 участника боевых действий, 75 человек с инвалидностью вследствие войны, 33 члена семей погибших защитников и защитниц Украины, в которых воспитывается 13 детей.

