Ветеранів та членів їхніх сімей збирали на Ізюмщині: які питання порушували
Зустріч із ветеранами та членами їхніх сімей відбулася у Донецькій селищній громаді Ізюмського району Харківської області у межах акції «Турбота поруч».
У заході також взяли участь сім’ї загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, представники громадських ветеранських організацій, керівництво громади, фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, а також керівники комунальних установ, що надають послуги ветеранам, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.
Обговорювали стан ветеранської політики у громаді, соцзахист військових та їхніх родин, доступність психосоціальної підтримки, захист прав родин полонених і зниклих безвісти. Також порушували питання пенсійного забезпечення ветеранів і військовослужбовців, їхнього навчання та працевлаштування. Учасники заходу отримали індивідуальні консультації й оформили необхідні звернення.
Крім цього, присутніх ознайомили із заходами, що вже реалізують в межах Комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей у Харківській області, а також із відповідними програмами, ухваленими у громаді.
За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, у Донецькій громаді обліковується близько 500 осіб. Серед них — 322 учасники бойових дій, 75 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 33 члени родин загиблих захисників і захисниць України, у яких виховується 13 дітей.
24 Листопада 2025 в 21:15