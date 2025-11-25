Фестиваль «Наши сердца детям» провели на Харьковщине (видео)
Фестиваль «Наши сердца детям» состоялся на Харьковщине. Инициатива реализуется второй год подряд и приурочена к Всемирному дню ребенка.
Также фестиваль проводится в контексте Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», инициированной первой леди Еленой Зеленской, пишет пресс-служба ХОВА.
«Встреча состоялась в безопасном пространстве, где детей из разных уголков Харьковщины ждали аниматоры, интересные мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладном искусству, подарки, конкурсы, представления. Кроме того, преподаватели и студенты Харьковского авиационного института представили локацию «Исследование возможностей VR». Благодарна спонсорам и партнерам проекта за поддержку и внимание к вопросам развития детей», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
Также в ходе мероприятия отметили победителей и участников областного фестиваля-конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Расцветет Украина!».
Читайте также: Более 100 детей погибли с начала полномасштабной войны на Харьковщине (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, ментальное здоровье, новости Харькова, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Фестиваль «Наши сердца детям» провели на Харьковщине (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 21:51;