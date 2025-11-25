Фестиваль «Наши сердца детям» провели на Харьковщине (видео)

Фестиваль «Наши сердца детям» состоялся на Харьковщине. Инициатива реализуется второй год подряд и приурочена к Всемирному дню ребенка.

Также фестиваль проводится в контексте Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», инициированной первой леди Еленой Зеленской, пишет пресс-служба ХОВА.

«Встреча состоялась в безопасном пространстве, где детей из разных уголков Харьковщины ждали аниматоры, интересные мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладном искусству, подарки, конкурсы, представления. Кроме того, преподаватели и студенты Харьковского авиационного института представили локацию «Исследование возможностей VR». Благодарна спонсорам и партнерам проекта за поддержку и внимание к вопросам развития детей», — отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

Также в ходе мероприятия отметили победителей и участников областного фестиваля-конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Расцветет Украина!».