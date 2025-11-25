Фестиваль «Наші серця дітям» провели на Харківщині (відео)

Фестиваль “Наші серця дітям” відбувся на Харківщині. Ініціатива впроваджується другий рік поспіль та приурочена до Всесвітнього дня дитини.

Також фестиваль проводиться у контексті Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді Оленою Зеленською, пише пресслужба ХОВА.

«Зустріч відбулася у безпечному просторі, де на дітей з різних куточків Харківщини чекали аніматори, цікаві майстер-класи з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, подарунки, конкурси, вистави. Крім того, викладачі й студенти Харківського авіаційного інституту представили локацію «Дослідження можливостей VR». Вдячна спонсорам та партнерам проєкту за підтримку і увагу до питань розвитку дітей», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Також під час заходу відзначили переможців і учасників обласного фестивалю-конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Розквітне Україна!».