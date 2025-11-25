Live

Фестиваль «Наші серця дітям» провели на Харківщині (відео)

Суспільство 21:51   25.11.2025
Олена Нагорна
Фестиваль «Наші серця дітям» провели на Харківщині (відео) Фото: ХОВА

Фестиваль “Наші серця дітям” відбувся на Харківщині. Ініціатива впроваджується другий рік поспіль та приурочена до Всесвітнього дня дитини.

Також фестиваль проводиться у контексті Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», ініційованої першою леді Оленою Зеленською, пише пресслужба ХОВА.

«Зустріч відбулася у безпечному просторі, де на дітей з різних куточків Харківщини чекали аніматори, цікаві майстер-класи з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, подарунки, конкурси, вистави. Крім того, викладачі й студенти Харківського авіаційного інституту представили локацію «Дослідження можливостей VR». Вдячна спонсорам та партнерам проєкту за підтримку і увагу до питань розвитку дітей», – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Також під час заходу відзначили переможців і учасників обласного фестивалю-конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Розквітне Україна!».

Читайте також: Понад 100 дітей загинули з початку повномасштабної війни на Харківщині (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари
Ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари
13.11.2025, 19:20
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
25.11.2025, 20:31
Терехов: «Бюджет-2026 плануємо». Чи збережуть безоплатний проїзд у Харкові
Терехов: «Бюджет-2026 плануємо». Чи збережуть безоплатний проїзд у Харкові
25.11.2025, 19:56
Скільки військових РФ зараз у Куп’янську і який новий дедлайн щодо захоплення
Скільки військових РФ зараз у Куп’янську і який новий дедлайн щодо захоплення
25.11.2025, 19:19
Новини Харкова – головне 25 листопада: вода за графіком, готують ялинки
Новини Харкова – головне 25 листопада: вода за графіком, готують ялинки
25.11.2025, 21:35
Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 26 листопада
Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 26 листопада
25.11.2025, 19:43

Новини за темою:

20.11.2025
Понад 100 дітей загинули з початку повномасштабної війни на Харківщині (відео)
18.11.2025
Дітям із Золочівщини подарували ноутбуки та організували прогулянку по Харкову
11.11.2025
Харківщина розширює співпрацю з ЮНІСЕФ щодо захисту дітей
31.10.2025
За рік рівень стресу в маленьких українців зріс на 10% – дослідження
23.10.2025
Перші хвилини у дитсадку в Харкові після атаки 22 жовтня – відео з бодікамер


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Фестиваль «Наші серця дітям» провели на Харківщині (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2025 в 21:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ініціатива впроваджується другий рік поспіль та приурочена до Всесвітнього дня дитини.".