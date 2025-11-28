Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 29 ноября — график

Общество 22:21   28.11.2025
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 29 ноября — график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на субботу, 29 ноября.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от 0,5 до 2,5 очереди отключений одновременно.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 07:00-10:30; 17:30-20:00
1.2 07:00-10:30; 17:30-20:00
2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 14:00-21:00
3.1 10:30-14:00
3.2 10:30-14:00
4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
5.1 06:30-10:00; 14:00-17:30
5.2 06:30-10:00; 14:00-17:30
6.1 08:00-10:00; 14:00-17:30
6.2 03:30-07:00; 13:00-17:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, после 20:35 28 ноября в Харькове гремели взрывы. Горожане писали, что у них мигал свет. Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко подтвердил, что в связи с российскими ударами по энергоинфраструктуре области могут наблюдаться резкие перепады электроэнергии и призвал выключить электроприборы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о попадании КАБ в Немышлянском районе Харькова, а мэр Игорь Терехов — что там пострадал один человек. Также известно о «прилете» в Салтовском районе, там возникли перебои в работе электротранспорта.

Читайте также: Звездное небо-2? Где в Харькове хотят установить еще одну иллюминацию — ХАЦ

Автор: Елена Нагорная


