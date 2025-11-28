Як вимикатимуть світло в Харківській області 29 листопада — графік
Опублікований графік відключень світла у Харківській області на суботу, 29 листопада.
Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від 0,5 до 2,5 черги відключень одночасно.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 07:00-10:30; 17:30–20:00
1.2 07:00–10:30; 17:30-20:00
2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 14:00-21:00
3.1 10:30-14:00
3.2 10:30-14:00
4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.2 00:00-03:30; 10:30–14:00; 21:00–24:00
5.1 06:30–10:00; 14:00–17:30
5.2 06:30–10:00; 14:00–17:30
6.1 08:00–10:00; 14:00–17:30
6.2 03:30–07:00; 13:00-17:30
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, після 20:35 28 листопада у Харкові лунали вибухи. Містяни писали, що в них блимало світло. Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтвердив, що через російські удари по енергоінфраструктурі області можуть спостерігатися різкі перепади електроенергії й закликав вимкнути електроприлади. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання КАБ у Немишлянському районі Харкова, а мер Ігор Терехов – що там постраждала одна людина. Також відомо про “приліт” у Салтівському районі, там виникли перебої у роботі електротранспорту.
