Як вимикатимуть світло в Харківській області 29 листопада — графік

Опублікований графік відключень світла у Харківській області на суботу, 29 листопада.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від 0,5 до 2,5 черги відключень одночасно.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 07:00-10:30; 17:30–20:00

1.2 07:00–10:30; 17:30-20:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 14:00-21:00

3.1 10:30-14:00

3.2 10:30-14:00

4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.2 00:00-03:30; 10:30–14:00; 21:00–24:00

5.1 06:30–10:00; 14:00–17:30

5.2 06:30–10:00; 14:00–17:30

6.1 08:00–10:00; 14:00–17:30

6.2 03:30–07:00; 13:00-17:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, після 20:35 28 листопада у Харкові лунали вибухи. Містяни писали, що в них блимало світло. Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко підтвердив, що через російські удари по енергоінфраструктурі області можуть спостерігатися різкі перепади електроенергії й закликав вимкнути електроприлади. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання КАБ у Немишлянському районі Харкова, а мер Ігор Терехов – що там постраждала одна людина. Також відомо про “приліт” у Салтівському районі, там виникли перебої у роботі електротранспорту.