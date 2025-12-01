Live

Новости Харькова – главное за 1 декабря: отключения света

Общество 08:18   01.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 1 декабря: отключения света Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:18

Где было труднее всего на фронте, рассказали в Генштабе

Утром 1 декабря в Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение суток в Харьковской области было три боя.

Враг атаковал трижды на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска и Синельниково.

Тем временем на Купянском – россияне не штурмовали позиции СОУ.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4309 обстрелов, в том числе 93 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6062 дрона-камикадзе», – уточнили в Генштабе.

07:27

Графики отключения света на Харьковщине опубликовали энергетики

В АО «Харьковоблэнерго» отметили, что сегодня, 1 декабря, на Харьковщине будут одновременно применяться от 0,5 до трех очередей отключений.

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в понедельник, 1 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – объяснили энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00

1.2 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.1 11:30-15:00; 18:30-20:00

2.2 08:00-15:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30

3.2 06:00-08:00; 15:00-18:30

4.1 06:00-08:00; 11:30-18:30

4.2 11:30-18:30

5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00

5.2 08:00-11:30; 20:00-22:00

6.1 08:00-11:30; 15:00-20:00

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Список адресов за очередями — здесь.

Также в облэнерго отметили, что для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Читайте также: Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Облачно и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря
Облачно и туманно: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря
30.11.2025, 19:30
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
30.11.2025, 17:37
«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове
«Зумеры озверели»: копы нашли девочек, устроивших массовую драку в Харькове
30.11.2025, 14:17
Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории
01.12.2025, 06:00
Двое харьковчан ехали в Казачью Лопань и попали под удар дрона (дополнено)
Двое харьковчан ехали в Казачью Лопань и попали под удар дрона (дополнено)
30.11.2025, 15:07
Где было труднее всего на фронте, рассказали в Генштабе
Где было труднее всего на фронте, рассказали в Генштабе
01.12.2025, 08:11

Новости по теме:

27.10.2025
Новости Харькова – главное 27 октября: обстрелы за неделю, Терехов про FPV
25.10.2025
Новости Харькова – главное 25 октября: «прилет» в городе, успехи ВСУ
31.03.2025
Новости Харькова — главное за 31 марта: атака БпЛА на город, цены на саженцы
14.03.2025
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
24.02.2025
Новости Харькова — главное за 24 февраля: «прилеты», годовщина вторжения


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное за 1 декабря: отключения света», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 08:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".