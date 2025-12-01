Новости Харькова – главное за 1 декабря: отключения света
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:18
Где было труднее всего на фронте, рассказали в Генштабе
Утром 1 декабря в Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение суток в Харьковской области было три боя.
Враг атаковал трижды на Южно-Слобожанском направлении возле Волчанска и Синельниково.
Тем временем на Купянском – россияне не штурмовали позиции СОУ.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Вчера противник нанес 56 авиационных ударов, сбросив 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4309 обстрелов, в том числе 93 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6062 дрона-камикадзе», – уточнили в Генштабе.
07:27
Графики отключения света на Харьковщине опубликовали энергетики
В АО «Харьковоблэнерго» отметили, что сегодня, 1 декабря, на Харьковщине будут одновременно применяться от 0,5 до трех очередей отключений.
«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в понедельник, 1 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – объяснили энергетики.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 22:00-24:00
1.2 11:30-15:00; 22:00-24:00
2.1 11:30-15:00; 18:30-20:00
2.2 08:00-15:00
3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30
3.2 06:00-08:00; 15:00-18:30
4.1 06:00-08:00; 11:30-18:30
4.2 11:30-18:30
5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00
5.2 08:00-11:30; 20:00-22:00
6.1 08:00-11:30; 15:00-20:00
6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
Список адресов за очередями — здесь.
Также в облэнерго отметили, что для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
