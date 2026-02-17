Новости Харькова — главное за 17 февраля: что с ценами, будет опасная погода

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

14:09

Самая сложная зима за 10 лет: что с дорогами в Харькове, когда начнут ремонты

Эта зима стала самой сложной для дорожной инфраструктуры Харькова за последние 10 лет из-за значительных перепадов температур и большого количества осадков, констатировал заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой, передает горсовет.

По его словам, значительные повреждения дорогам во время полномасштабной войны нанесли последствия боевых действий и движение тяжелой техники.

«С 2022 года каждый год проводим максимально возможные объемы ремонтно-восстановительных работ, чтобы поддерживать дороги в функциональном состоянии. К сожалению, полноценные капремонты нуждаются в значительном финансировании, которого сейчас нет, поэтому сосредотачиваемся на текущем содержании», — отметил Липовой.

Окончательные объемы восстановительных работ в 2026 году определят уже после проведения обследования комиссией весной. Ведь, объясняют в мэрии, до завершения морозов невозможно оценить поврежденные дороги.

В первую очередь специалисты будут устранять аварийность и выполнять текущий ремонт.

13:49

По селу Сковородиновка ударил вражеский дрон

Как сообщил МГ «Объектив» глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко, БпЛА неустановленного типа попал в заброшенное частное домовладение в 12:15.

«Повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших нет», – отметил Коваленко.

13:09

Снег, дождь и сильный ветер: жителей Харьковщины предупредили об опасной погоде

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 18 февраля.

«Днем 18 февраля по городу и области ожидаются значительные осадки (снег, дождь), гололедица, порывы ветра, 15 — 20 м/с. На дорогах гололед», — отметили синоптики.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

12:19

Яйца подешевели, овощи и фрукты подорожали: как изменились цены на Харьковщине

По данным Главного управления статистики в Харьковской области, потребительские цены в регионе в январе по сравнению с декабрем выросли на 0,7%, с январем прошлого года – на 7,8%.

Отмечается, что на Харьковщине больше всего выросла цена на овощи (на 16,5%). Также подорожали фрукты (на 6,7%) и связь (на 5,2%). Ездить на железной дороге стало дороже на 3,4%, прибавили в цене и амбулаторные услуги (на 2,7%)

При этом подешевели яйца (на 8,2%). Снизились цены на одежду и обувь (на 6,7%), сахар (на 3%), молоко (на 2,5%), мясо (на 1,2%) и лекарства (на 1,2%).

11:36

«Не могу раскрывать всех подробностей»: Терехов о ситуации с отоплением

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал ситуацию в сфере энерго- и теплоснабжения «крайне напряженной».

«Не могу раскрывать всех подробностей, тем более технических подробностей, касающихся теплоснабжения, энергоснабжения, но ситуация очень крайне напряженная. Ибо, вы помните, что враг разрушил нам всю генерацию, враг бил по ТЭЦ и практически разрушил ТЭЦ, которая питает примерно 30% города Харькова. И работаем 24/7, работают все коммунальные службы, работники «Харьковских тепловых сетей», работают в круглосуточном режиме», – отметил Терехов.

Он также напомнил, что в городе пришлось слить систему теплоснабжения. Это был вынужденный шаг, ведь тогда в Харькове были морозы до -25 градусов.

08:35

Двое мужчин пострадали из-за обстрелов региона – Синегубов

Три населенных пункта в Харьковской области атаковали россияне в течение суток, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в с. Гусинка Кондрашовской громады пострадали 51-летний и 52-летний мужчины», – отметил начальник ХОВА.

Среди вооружения, которое ударило по Харьковской области, – КАБы и беспилотники:

КАБ;

три БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА (тип устанавливается).

В Харьковском районе из-за обстрелов повреждены три частных дома и авто – россияне атаковали Казачью Лопань, а в Лозовском – «прилетело» по селу Энергетиков. Там повреждены энергосети.

08:14

Почти два десятка боев было на Харьковщине – где атаковала РФ

В течение минувших суток на Харьковщине россияне пытались прорваться 17 раз, информирует Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районе Волчанска, Волчанских Хуторов, Графского, Вильчи и Чугуновки. На Купянском – россияне пытались прорваться шесть раз около Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки, Новоосиново и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 81 авиационный удар, сбросил 200 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4574 дронов-камикадзе и осуществил 2306 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

07:36

ГСЧС: за сутки спасатели помогали откачивать воду в Харькове и области 65 раз

У облуправлении ГСЧС проинформировали, что спасатели 65 раз выезжали на откачивание воды в Изюмском, Лозовском, Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Харьковском районах области, а также в Харькове.

Из-за пожаров в регионе – двое погибших. Утром 17 февраля, в 04:06 загорелся частный дом в поселке Краснокутск Богодуховского района. Огонь охватил 15 квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1949 года рождения. Причина загорания – короткое замыкание электросети.

«16 февраля в 06:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в Основянском районе города Харькова. На момент прибытия спасателей внутри дома горела мебель на площади 5 квадратных метров. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 60-летней женщины. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание электросети», – добавили в ГСЧС.

07:20

Тревога в Харькове и области беспрерывно звучала всю ночь

Тревогу в Харькове объявили в 00:55 – на регион полетели БпЛА. В 02:14 в Воздушных силах ВСУ зафиксировали новую группу беспилотников на Харьковщине.

После этого российские дроны начали атаковать города в разных частях Украины. Тревога длилась всю ночью. А уже утром российские оккупанты запустили ракеты и скоростные цели. Информации о «прилетах» и взрывах в Харькове и области не было. Отбой тревоги дали в 07:22.