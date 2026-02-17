Новини Харкова — головне за 17 лютого: що з цінами, буде небезпечна погода

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

14:09

Найскладніша зима за 10 років: що з дорогами в Харкові, коли почнуть ремонти

Ця зима стала найскладнішою для дорожньої інфраструктури Харкова за останні 10 років через значні перепади температур і велику кількість опадів, констатував заступник директор департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, передає міськрада.

За його словами, значних пошкоджень дорогам під час повномасштабної війни завдали наслідки бойових дій та рух важкої техніки.

«З 2022 року щороку проводимо максимально можливі обсяги ремонтно-відновлювальних робіт, щоб підтримувати дороги у функціональному стані. На жаль, повноцінні капремонти потребують значного фінансування, якого зараз немає, тому зосереджуємося на поточному утриманні», – зазначив Липовий.

Остаточні обсяги відновлювальних робіт у 2026 році визначать вже після проведення обстеження комісією весною. Адже, пояснюють у мерії, до завершення морозів неможливо оцінити пошкодження, що зазнали дороги.

У першу чергу фахівці усуватимуть аварійність і виконуватимуть поточний ремонт.

13:49

По селу Сковородинівка вдарив ворожий дрон

Як повідомив МГ «Об’єктив» голова Золочівської СВА Віктор Коваленко, БпЛА невстановленого типу влучив у покинуте приватне домоволодіння о 12:15.

«Пошкоджені господарчі споруди. Постраждалих немає», – зазначив Коваленко.

13:09

Сніг, дощ і сильний вітер: жителів Харківщини попередили про небезпечну погоду

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 18 лютого.

«Вдень 18 лютого по місту та області очікуються значні опади (сніг, дощ), ожеледь, пориви вітру, 15 – 20 м/с. На дорогах ожеледиця», – зазначили синоптики.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

12:19

Яйця подешевшали, овочі й фрукти подорожчали: як змінились ціни на Харківщині

За даними Головного управління статистики в Харківській області, споживчі ціни у регіоні в січні порівняно із груднем зросли на 0,7%, із січнем минулого року – на 7,8%.

Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на овочі (на 16,5%). Також подорожчали фрукти (на 6,7%) та зв’язок (на 5,2%). Їздити залізницею стало дорожче на 3,4%, додали в ціні й амбулаторні послуги (на 2,7%)

При цьому подешевшали яйця (на 8,2%). Знизились ціни на одяг та взуття (на 6,7%), цукор (на 3%), молоко (на 2,5%), м’ясо (на 1,2%), та ліки (на 1,2%).

11:36

“Не можу розкривати всіх подробиць”: Терехов про ситуацію з опаленням

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону назвав ситуацію у сфері енерго- та теплопостачання “вкрай напруженою”.

“Не можу розкривати всіх подробиць, тим більше технічних подробиць, що стосуються теплопостачання, енергопостачання, але ситуація дуже вкрай напружена. Бо, ви пам’ятаєте, що ворог зруйнував нам всю генерацію, ворог бив по ТЕЦ і практично зруйнував ТЕЦ, яка живить приблизно 30% міста Харкова. І працюємо 24/7, працюють всі комунальні служби, працівники «Харківських теплових мереж», працюють в цілодобовому режимі“, – зазначив Терехов.

Він також нагадав, що у місті довелося злити систему теплопостачання. Це був вимушений крок, адже тоді у Харкові були морози до -25 градусів.

08:35

Двоє чоловіків постраждали через обстріли регіону – Синєгубов

Три населені пункти на Харківщині атакували росіяни протягом доби, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали 51-річний і 52-річний чоловіки“, – зазначив начальник ХОВА.

Серед озброєння, яке вдарило по Харківській області, – КАБи та безпілотники:

КАБ;

три БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА (тип встановлюється).

У Харківському районі через обстріли пошкоджені три приватні будинки та авто – росіяни атакували Козачу Лопань, а у Лозівському – “прилетіло” по селу Енергетиків. Там пошкоджені енергомережі.

08:14

Майже два десятки боїв було на Харківщині – де атакувала РФ

Протягом минулої доби на Харківщині росіяни намагалися прорватися 17 разів, інформує Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Графського, Вільчі та Чугунівки. На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися шість разів біля Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки, Новоосинового та Богуславки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував п’ять ракет, здійснив 81 авіаційний удар, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4574 дронів-камікадзе та здійснив 2306 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

07:36

ДСНС: рятувальники допомагали відкачувати воду у Харкові й області 65 разів

В облуправлінні ДСНС поінформували, що рятувальники 65 разів виїжджали на відкачування води в Ізюмському, Лозівському, Чугуївському, Куп’янському, Богодухівському та Харківському районах області, а також у Харкові.

Через пожежі у регіоні – двоє загиблих. Вранці 17 лютого, о 04:06 спалахнув приватний будинок у селищі Краснокутськ Богодухівського району. Вогонь охопив 15 метрів квадратних. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1949 року народження. Причина загоряння – коротке замикання електромережі.

“16 лютого о 06:20 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі у Основ’янському районі міста Харкова. На момент прибуття рятувальників всередині будинку горіли меблі на площі 5 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 60-річної жінки. За попередніми даними, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі”, – додали у ДСНС.

07:20

Тривога в Харкові та області безперервно звучала всю ніч

Тривогу в Харкові оголосили о 00:55 – на регіон полетіли БпЛА. О 02:14 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували нову групу безпілотників на Харківщині.

Після цього російські дрони почали атакувати міста в різних частинах України. Тривога тривала всю ніч. А вже вранці російські окупанти запустили ракети та швидкісні цілі. Інформації про “прильоти” та вибухи у Харкові та області не було. Відбій тривоги оголосили о 07:22.