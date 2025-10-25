Новини Харкова – головне 25 жовтня: успіхи ЗСУ, пожежі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:37

У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакував ворог на Харківщині

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися 18 разів.

14 боїв було на Південно-Слобожанському напрямку. РФ атакувала біля Вовчанська.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися чотири рази в районі Степової Новоселівки та Піщаного.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе“, – уточнили в Генштабі.

08:12

Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників регіону було 37 оперативних виїздів. З них шість – на ліквідацію загорянь.

Дві пожежі через обстріли виникли в Лозівському районі, а також Харкові.

“Вдень ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Індустріальному району міста Харкова. В результаті одного з влучань сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 м кв. Також, в результаті інших влучань пошкоджені складські будівлі приватного підприємства. Постраждали вісім осіб”, – постраждали вісім осіб.

Крім того, через падіння російського БпЛА біля села Верхній Бишкин у Лозівському районі спалахнула трава. Горіло більше одного гектара. Безпілотник вдарив по відкритій місцевості, обійшлося без загиблих та постраждалих, додали рятувальники.

07:41

ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку

За даними Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно росіяни просунулися в центральній частині Бологівки – населений пункт розташований на сході від Великого Бурлука.

“Непідтверджені заяви: Міністерство оборони Росії та російські блогери стверджували, що російські війська, включаючи підрозділи Штурмового загону 11-го танкового полку, захопили Болохівку. Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися до Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили в ISW.

Крім того, згідно з геолокаційними кадрами, українські військові змогли звільнити Мирове і просунулися в районі Голубівки, всі населені пункти розташовані на Купʼянському напрямку.

“Російські блогери стверджували, що українські війська провели механізовану контратаку з позицій на південний захід від Куп’янська. Один російський блогер визнав, що українські війська просунулися в цьому районі”, – зазначили аналітики.

Тим часом росіяни продовжили атакувати в Куп’янську, поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки та Піщаного. Також росіяни стверджували, що ЗС РФ змогли просунутися на Борівському напрямку, на захід від Нововодяного. Однак ця інформація виявилася фейковою.