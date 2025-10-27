Новини Харкова – головне 27 жовтня: ситуація на Купʼянщині

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:40

ISW: СОУ, ймовірно, просунулися на Куп’янському та Борівському напрямках

У зведенні 27 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про ситуацію на фронті в Харківській області. Згідно з геолокаційними відеозаписами, під українським контролем – території на сході від Піщаного. Раніше росіяни стверджували, що захопили цю частину земель на Куп’янському напрямку.

“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська захопили Радьківку (на північ від Куп’янська) і Курилівку (на південний схід від Куп’янська) і просунулися в межах Куп’янська. 25 жовтня ISW спостерігав геолокаційні кадри, які свідчать про те, що російські війська проникли до Курилівки, але, ймовірно, не зайняли стійких позицій”, – зазначили експерти.

Також аналітики встановили, що під контролем ЗСУ – території на сході від Копанок. Проте раніше російські блогери стверджували, що окупували цю частину Борівському напрямку. Виходячи з цього, в Інституті вивчення війни зробили висновок: або інформація ворога була фейковою, або СОУ змогли просунутися на цій ділянці фронту.