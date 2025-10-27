Live
Новости Харькова – главное 27 октября: ситуация на Купянщине

Украина 07:40   27.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 27 октября: ситуация на Купянщине Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:40

ISW: СОУ, вероятно, продвинулись на Купянском и Боровском направлениях

В сводке 27 октября аналитики Института изучения войны (ISW), рассказали о ситуации на фронте в Харьковской области. Согласно геолокационным видеозаписям, под украинским контролем – территории на востоке от Песчаного. Ранее же россияне утверждали, что захватили эту часть земель на Купянском направлении.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска захватили Радьковку (к северу от Купянска) и Куриловку (юго-восточнее Купянска) и продвинулись в пределах Купянска. 25 октября ISW наблюдал геолокационные кадры, свидетельствующие о том, что российские войска проникли в Куриловку, но, вероятно, не заняли устойчивых позиций», – отметили эксперты.

Также аналитики установили, что под контролем ВСУ – территории на востоке от Копанок. Однако ранее российские блогеры утверждали, что оккупировали эту часть на Боровском направлении. Исходя из этого, в Институте изучения войны сделали вывод: либо информация врага была фейковой, либо СОУ смогли продвинуться на этом участке фронта.

Читайте также: Сегодня 27 октября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
