Новости Харькова – главное 25 октября: успехи ВСУ, пожары
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:37
В Генштабе ВСУ сообщили, где атаковал враг на Харьковщине
По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток россияне пытались прорваться 18 раз.
14 боев было на Южно-Слобожанском направлении. РФ атаковала возле Волчанска.
На Купянском – россияне пытались прорваться четыре раза в районе Степной Новоселовки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме этого, произвел 4534 обстрела, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе», – уточнили в Генштабе.
08:12
Два пожара бушевали на Харьковщине из-за ударов РФ – подробности от ГСЧС
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей региона было 37 оперативных выездов. Из них шесть – на ликвидацию возгораний.
Два пожара из-за обстрелов возникли в Лозовском районе, а также Харькове.
«Днем враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Индустриальному району города Харькова. В результате одного из попаданий произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Горели два гаражных бокса и автомобили на общей площади 150 м кв. Также в результате других попаданий повреждены складские здания частного предприятия. Пострадали восемь человек», – отметили в ГСЧС.
Кроме того, из-за падения российского БпЛА около села Верхний Бишкин в Лозовском районе загорелась трава. Горело более одного гектара. Беспилотник ударил по открытой местности, обошлось без погибших и пострадавших, добавили спасатели.
07:41
ISW: украинские воины освободили Мировое на Купянском направлении
Согласно данным Института изучения войны (ISW), недавно россияне продвинулись в центральной части Бологовки – населенный пункт расположен на востоке от ВеликогоБурлука.
«Неподтвержденные заявления: Министерство обороны России и российские блогеры утверждали, что российские войска, включая подразделения Штурмового отряда 11-го танкового полка, захватили Болоховку. Российские блогеры утверждали, что российские войска также продвинулись к Хатнему (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – передают в ISW.
Кроме того, согласно геолокационным кадрам, украинские военные смогли освободить Мировое и продвинулись в районе Голубовки.
«Российские блогеры утверждали, что украинские войска провели механизированную контратаку с позиций юго-западнее Купянска. Один российский блогер признал, что украинские войска продвинулись в этом районе», – отметили аналитики.
Тем временем россияне продолжили атаковать в Купянске, вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки и Песчаного. Также россияне утверждали, что ВС РФ смогли продвинуться на Боровском направлении, на западе от Нововодяного. Однако эта информация оказалась ложной.
Читайте также: Сегодня 25 октября 2025: какой праздник и день в истории
