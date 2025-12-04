Live

Новости Харькова – главное 4 декабря: ВСУ зачищают Синельниково

Украина 08:04   04.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное 4 декабря: ВСУ зачищают Синельниково

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:04

Пострадала женщина, погиб мужчина: ГСЧС о сутках в регионе

В течение суток у спасателей региона было 30 оперативных выездов, пишут в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, за сутки на Харьковщине бушевали 18 пожаров, три из них – начались в результате российских обстрелов.

Так в селе Серый Яр Купянском района горели два частных дома – пострадала женщина 1962 года рождения. А на Чугуевщине из-за «прилетов» пылал склад и админздание.

«3 декабря в гаражном кооперативе Шевченковского района Харькова в результате взрыва произошли разрушения гаражей и пожар. Под завалами полуразрушенного здания гаража находился мужчина. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. По предварительным данным: два человека погибли, еще три пострадали», – передают в ГСЧС.

Кроме того, в течение минувших суток пиротехники выявили и изъяли 45 единиц взрывоопасных предметов.

07:35

Смогли освободить часть территорий – ISW об успехах ВСУ на Харьковщине

В сводке 4 декабря в Институте изучения войны (ISW) рассказали об успехах украинских защитников на севере Харьковщины, а также развеяли фейки врага о якобы продвижении ВС РФ в регионе.

Так, согласно геолокационным кадрам, СОУ сумели продвинуться на Южно-Слобожанском направлении и освободить часть территорий в Синельниково.

«2 и 3 декабря российские войска атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Волчанска, Прилипки, Старицы и Синельниково. Российский блогер 3 декабря заявил, что украинские войска контратаковали вблизи Вильчи», – отметили в Институте изучения войны.

Также россияне писали, что армия РФ захватила новые земли на Боровском направлении. Речь идет о частичной оккупации Богуславки. Однако эта информация оказалась ложной, отметили в ISW.

Тем временем ситуация на Купянском и Великобурлукском направлении стабильная – успехов у врага нет, добавили эксперты.

Читайте также: Сегодня 4 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
