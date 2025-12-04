Новини Харкова – головне 4 грудня: ЗСУ зачищають Синельникове
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:04
Постраждала жінка, загинув чоловік: ДСНС про добу в регіоні
Протягом доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів, пишуть у пресслужбі ДСНС у Харківській області.
За даними рятувальників, за добу на Харківщині вирували 18 пожеж, три з них – розпочалися внаслідок російських обстрілів.
Так у селі Сірий Яр Куп’янського району горіли два приватні будинки – постраждала жінка 1962 року народження. А на Чугуївщині через “прильоти” палав склад та адмінбудівля.
“3 грудня у гаражному кооперативі Шевченківського району Харкова внаслідок вибуху сталися руйнації гаражів та пожежа. Під завалами напівзруйнованої будівлі гаража перебував чоловік. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували чоловіка та передали медикам. За попередніми даними дві особи загинули, ще 3 постраждали”, – передають у ДСНС.
Крім того, протягом минулої доби піротехніки виявили та вилучили 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.
07:35
Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині
У зведенні 4 грудня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про успіхи українських захисників на півночі Харківщини, а також розвіяли фейки ворога про нібито просування ЗС РФ у регіоні.
Так, згідно з геолокаційними кадрами, СОУ зуміли просунутися на Південно-Слобожанському напрямку та звільнити частину територій у Синельниковому.
“2 і 3 грудня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Приліпки, Стариці та Синельникового. Російський блогер 3 грудня заявив, що українські війська контратакували поблизу Вільчі”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Також росіяни писали, що армія РФ захопила нові землі на Борівському напрямку. Йдеться про часткову окупацію Богуславки. Однак ця інформація виявилася хибною, зазначили в ISW.
Тим часом ситуація на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках стабільна – успіхів у ворога немає, додали експерти.
Читайте також: Сьогодні 4 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: главніе новости, новини, харківщина, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 4 грудня: ЗСУ зачищають Синельникове», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2025 в 08:04;