Новини Харкова – головне 4 грудня: ЗСУ зачищають Синельникове

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:04

Постраждала жінка, загинув чоловік: ДСНС про добу в регіоні

Протягом доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів, пишуть у пресслужбі ДСНС у Харківській області.

За даними рятувальників, за добу на Харківщині вирували 18 пожеж, три з них – розпочалися внаслідок російських обстрілів.

Так у селі Сірий Яр Куп’янського району горіли два приватні будинки – постраждала жінка 1962 року народження. А на Чугуївщині через “прильоти” палав склад та адмінбудівля.

“3 грудня у гаражному кооперативі Шевченківського району Харкова внаслідок вибуху сталися руйнації гаражів та пожежа. Під завалами напівзруйнованої будівлі гаража перебував чоловік. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували чоловіка та передали медикам. За попередніми даними дві особи загинули, ще 3 постраждали”, – передають у ДСНС.

Крім того, протягом минулої доби піротехніки виявили та вилучили 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.

07:35

Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині

У зведенні 4 грудня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про успіхи українських захисників на півночі Харківщини, а також розвіяли фейки ворога про нібито просування ЗС РФ у регіоні.

Так, згідно з геолокаційними кадрами, СОУ зуміли просунутися на Південно-Слобожанському напрямку та звільнити частину територій у Синельниковому.

“2 і 3 грудня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Приліпки, Стариці та Синельникового. Російський блогер 3 грудня заявив, що українські війська контратакували поблизу Вільчі”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також росіяни писали, що армія РФ захопила нові землі на Борівському напрямку. Йдеться про часткову окупацію Богуславки. Однак ця інформація виявилася хибною, зазначили в ISW.

Тим часом ситуація на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках стабільна – успіхів у ворога немає, додали експерти.