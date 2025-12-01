Live

Новини Харкова – головне за 1 грудня: відключення світла

Суспільство 08:18   01.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 1 грудня: відключення світла Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:18

Де було найважче на фронті, розповіли в Генштабі

Вранці 1 грудня в Генштабі ЗСУ поінформували, що протягом доби на Харківщині було три бої.

Ворог атакував тричі на Південно-Слобожанському напрямку біля Вовчанська та Синельникового.

Тим часом на Куп’янському – росіяни не штурмували позиції СОУ.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони-камікадзе“, – зазначили в Генштабі.

07:27

Графіки вимкнення світла на Харківщині опублікували енергетики

У АТ “Харківобленерго” зазначили, що сьогодні, 1 грудня, на Харківщині одночасно застосовуватимуться від 0,5 до трьох черг відключень.

“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у понеділок, 1 грудня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пояснили енергетики.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 22:00-24:00

1.2 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.1 11:30-15:00; 18:30-20:00

2.2 08:00-15:00

3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30

3.2 06:00-08:00; 15:00-18:30

4.1 06:00-08:00; 11:30-18:30

4.2 11:30-18:30

5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00

5.2 08:00-11:30; 20:00-22:00

6.1 08:00-11:30; 15:00-20:00

6.2 00:00-01:00; 08:00–11:30; 15:00-22:00

Список адрес за чергами – тут.

Також в обленерго наголосили, що для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Читайте також: Сьогодні 1 грудня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
