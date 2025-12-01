Новини Харкова – головне за 1 грудня: відключення світла
08:18
Де було найважче на фронті, розповіли в Генштабі
Вранці 1 грудня в Генштабі ЗСУ поінформували, що протягом доби на Харківщині було три бої.
Ворог атакував тричі на Південно-Слобожанському напрямку біля Вовчанська та Синельникового.
Тим часом на Куп’янському – росіяни не штурмували позиції СОУ.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони-камікадзе“, – зазначили в Генштабі.
07:27
Графіки вимкнення світла на Харківщині опублікували енергетики
У АТ “Харківобленерго” зазначили, що сьогодні, 1 грудня, на Харківщині одночасно застосовуватимуться від 0,5 до трьох черг відключень.
“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у понеділок, 1 грудня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пояснили енергетики.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 01:00-04:30; 11:30–15:00; 22:00-24:00
1.2 11:30-15:00; 22:00-24:00
2.1 11:30-15:00; 18:30-20:00
2.2 08:00-15:00
3.1 04:30-08:00; 15:00-18:30
3.2 06:00-08:00; 15:00-18:30
4.1 06:00-08:00; 11:30-18:30
4.2 11:30-18:30
5.1 08:00-11:30; 18:30-22:00
5.2 08:00-11:30; 20:00-22:00
6.1 08:00-11:30; 15:00-20:00
6.2 00:00-01:00; 08:00–11:30; 15:00-22:00
Список адрес за чергами – тут.
Також в обленерго наголосили, що для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
