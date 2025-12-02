Генштаб о Харьковщине; инвалидность по цене квартиры – итоги 2 декабря

В Харькове брали $18 500 за инвалидность, Генштаб сделал заявление о ситуации в Харьковской области, где будут строить первый подземный детсад Харькова – МГ «Объектив» напоминает главные новости 2 декабря.

Масштабную схему для уклонистов раскрыли в Харькове. В ее организации подозревают трех жителей Харькова: мужчину 67 лет, его сожительницу — врача-невролога и сотрудника известной гуманитарной организации. Подробности озвучил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдулла. Нелегальные предприниматели поставили на конвейер изготовление фиктивных медицинских документов. В течение года «клиентов» дважды госпитализировали в специализированные медицинские учреждения — исключительно на бумаге. Им также якобы выдавали направление на прохождение медицинских процедур. В процессе создавали целую фейковую медицинскую историю неврологического заболевания. В дальнейшем эту стопку бумаг использовали для установления группы инвалидности экспертной командой. При этом клиентов поддерживали на протяжении всего процесса – уклонистам давали советы, как себя вести при прохождении комиссий. За свои услуги дельцы брали по $18 500. В Харьковской областной прокуратуре описали один из эпизодов деятельности этой группы, когда мужчине оформили III группу инвалидности. Все подозреваемые под стражей, в их домах и служебных кабинетах провели обыски. Следователи устанавливают других возможных фигурантов дела.

Генштаб ВСУ сделал заявление о ситуации в Харьковской области. Защитники подчеркнули, что оборонные операции в Купянске и Волчанске продолжаются. «Бравурные заявления руководства страны-агрессора о «захвате» этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности», — подчеркнули в ГШ. Снятые на видео «флаговтыкатели» враг пытается использовать для воздействия на участников международных переговоров. Ситуацию в Волчанске защитники назвали напряженной. Однако позиции украинская армия удерживает.

Стало известно, где планируют создать первый подземный детсад Харькова. Профильный департамент мэрии объявил тендер на строительство противорадиационного укрытия по улице Львовской в ​​Новобаварском районе. Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на систему «Прозорро». Объявленная стоимость работ – 244 миллиона гривен. Аукцион должен пройти до 26 декабря, а сами работы рассчитаны на два года – до конца 2027. Сооружение должно вмещать одновременно более 200 человек (детей и воспитателей). Ранее мэр Харькова сообщал, что строительство подземного детсада обойдется вдвое дороже строительства школы. Так что реализовать проект без дополнительной финансовой помощи Харьков не сможет.

