Генштаб о Харьковщине; инвалидность по цене квартиры – итоги 2 декабря
В Харькове брали $18 500 за инвалидность, Генштаб сделал заявление о ситуации в Харьковской области, где будут строить первый подземный детсад Харькова – МГ «Объектив» напоминает главные новости 2 декабря.
В Харькове раскрыли схему для уклонистов: $18 500 брали за инвалидность
Масштабную схему для уклонистов раскрыли в Харькове. В ее организации подозревают трех жителей Харькова: мужчину 67 лет, его сожительницу — врача-невролога и сотрудника известной гуманитарной организации. Подробности озвучил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдулла. Нелегальные предприниматели поставили на конвейер изготовление фиктивных медицинских документов. В течение года «клиентов» дважды госпитализировали в специализированные медицинские учреждения — исключительно на бумаге. Им также якобы выдавали направление на прохождение медицинских процедур. В процессе создавали целую фейковую медицинскую историю неврологического заболевания. В дальнейшем эту стопку бумаг использовали для установления группы инвалидности экспертной командой. При этом клиентов поддерживали на протяжении всего процесса – уклонистам давали советы, как себя вести при прохождении комиссий. За свои услуги дельцы брали по $18 500. В Харьковской областной прокуратуре описали один из эпизодов деятельности этой группы, когда мужчине оформили III группу инвалидности. Все подозреваемые под стражей, в их домах и служебных кабинетах провели обыски. Следователи устанавливают других возможных фигурантов дела.
Генштаб сделал заявление о ситуации в Харьковской области
Генштаб ВСУ сделал заявление о ситуации в Харьковской области. Защитники подчеркнули, что оборонные операции в Купянске и Волчанске продолжаются. «Бравурные заявления руководства страны-агрессора о «захвате» этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности», — подчеркнули в ГШ. Снятые на видео «флаговтыкатели» враг пытается использовать для воздействия на участников международных переговоров. Ситуацию в Волчанске защитники назвали напряженной. Однако позиции украинская армия удерживает.
Стало известно, где будут строить первый подземный детсад Харькова
Стало известно, где планируют создать первый подземный детсад Харькова. Профильный департамент мэрии объявил тендер на строительство противорадиационного укрытия по улице Львовской в Новобаварском районе. Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на систему «Прозорро». Объявленная стоимость работ – 244 миллиона гривен. Аукцион должен пройти до 26 декабря, а сами работы рассчитаны на два года – до конца 2027. Сооружение должно вмещать одновременно более 200 человек (детей и воспитателей). Ранее мэр Харькова сообщал, что строительство подземного детсада обойдется вдвое дороже строительства школы. Так что реализовать проект без дополнительной финансовой помощи Харьков не сможет.
