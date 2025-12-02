Генштаб про Харківщину; інвалідність за ціною квартири – підсумки 2 грудня

У Харкові брали $18 500 за інвалідність, Генштаб зробив заяву про ситуацію в Харківській області, де будуватимуть перший підземний дитсадок Харкова – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 2 грудня.

Масштабну ухилянтську схему розкрили в Харкові. У її організації підозрюють трьох мешканців Харкова: чоловіка 67 років, його співмешканку – лікарку-невролога та співробітника відомої гуманітарної організації. Подробиці навів спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Нелегальні підприємці поставили на конвеєр виготовлення фіктивних медичних документів. Протягом року “клієнтів” двічі госпіталізовували до спеціалізованих медичних установ – виключно на папері. Їм також нібито видавали направлення на проходження медичних процедур. У процесі створювали цілу фейкову медичну історію неврологічного захворювання. Надалі цей стос паперів використовували для встановлення групи інвалідності експертною командою. При цьому клієнтів підтримували протягом усього процесу – ухилянтам давали поради, як себе вести під час проходження комісій. За свої послуги ділки брали по $18500. У Харківській обласній прокуратурі описали один із епізодів діяльності цієї групи, коли чоловіку оформили третю групу інвалідності. Наразі всі підозрювані під вартою, у їх домівках і службових кабінетах провели обшуки. Слідчі встановлюють інших ймовірних фігурантів справи.

Генштаб ЗСУ зробив заяву щодо ситуації на Харківщині. Захисники підкреслили, що оборонні операції в Куп’янську та Вовчанську тривають. “Бравурні заяви керівництва країни-агресора про “захоплення” цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності”, – наголосили в ГШ. Зняті на відео “флаговтики” ворог намагається використати для впливу на учасників міжнародних переговорів. Ситуацію у Вовчанську оборонці назвали напруженою. Проте позиції українська армія тримає.

Стало відомо, де планують створити перший підземний дитсадок Харкова. Профільний департамент мерії оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття на вулиці Львівській у Новобаварському районі. Про це повідомив Харківський антикорупційний центр із посиланням на систему «Прозорро». Оголошена вартість робіт – 244 мільйони гривень. Аукціон має відбутися до 26 грудня, а самі роботи розраховані на два роки – до кінця 2027. Споруда має вміщувати одночасно понад 200 людей (дітей і вихователів). Раніше мер Харкова повідомляв, що будівництво підземного дитсадка обійдеться вдвічі дорожче, ніж будівництво школи. Тож реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе.

