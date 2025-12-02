Генштаб про Харківщину; інвалідність за ціною квартири – підсумки 2 грудня
У Харкові брали $18 500 за інвалідність, Генштаб зробив заяву про ситуацію в Харківській області, де будуватимуть перший підземний дитсадок Харкова – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 2 грудня.
У Харкові розкрили ухилянтську схему: $18 500 брали за інвалідність
Масштабну ухилянтську схему розкрили в Харкові. У її організації підозрюють трьох мешканців Харкова: чоловіка 67 років, його співмешканку – лікарку-невролога та співробітника відомої гуманітарної організації. Подробиці навів спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Нелегальні підприємці поставили на конвеєр виготовлення фіктивних медичних документів. Протягом року “клієнтів” двічі госпіталізовували до спеціалізованих медичних установ – виключно на папері. Їм також нібито видавали направлення на проходження медичних процедур. У процесі створювали цілу фейкову медичну історію неврологічного захворювання. Надалі цей стос паперів використовували для встановлення групи інвалідності експертною командою. При цьому клієнтів підтримували протягом усього процесу – ухилянтам давали поради, як себе вести під час проходження комісій. За свої послуги ділки брали по $18500. У Харківській обласній прокуратурі описали один із епізодів діяльності цієї групи, коли чоловіку оформили третю групу інвалідності. Наразі всі підозрювані під вартою, у їх домівках і службових кабінетах провели обшуки. Слідчі встановлюють інших ймовірних фігурантів справи.
Генштаб зробив заяву про ситуацію на Харківщині
Генштаб ЗСУ зробив заяву щодо ситуації на Харківщині. Захисники підкреслили, що оборонні операції в Куп’янську та Вовчанську тривають. “Бравурні заяви керівництва країни-агресора про “захоплення” цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності”, – наголосили в ГШ. Зняті на відео “флаговтики” ворог намагається використати для впливу на учасників міжнародних переговорів. Ситуацію у Вовчанську оборонці назвали напруженою. Проте позиції українська армія тримає.
Стало відомо, де будуватимуть перший підземний дитсадок Харкова
Стало відомо, де планують створити перший підземний дитсадок Харкова. Профільний департамент мерії оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття на вулиці Львівській у Новобаварському районі. Про це повідомив Харківський антикорупційний центр із посиланням на систему «Прозорро». Оголошена вартість робіт – 244 мільйони гривень. Аукціон має відбутися до 26 грудня, а самі роботи розраховані на два роки – до кінця 2027. Споруда має вміщувати одночасно понад 200 людей (дітей і вихователів). Раніше мер Харкова повідомляв, що будівництво підземного дитсадка обійдеться вдвічі дорожче, ніж будівництво школи. Тож реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе.
МГ “Об’єктив” 2 грудня повідомляла також:
