Live

Генштаб про Харківщину; інвалідність за ціною квартири – підсумки 2 грудня

Оригінально 22:57   02.12.2025
Оксана Якушко
Генштаб про Харківщину; інвалідність за ціною квартири – підсумки 2 грудня

У Харкові брали $18 500 за інвалідність, Генштаб зробив заяву про ситуацію в Харківській області, де будуватимуть перший підземний дитсадок Харкова – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 2 грудня.

У Харкові розкрили ухилянтську схему: $18 500 брали за інвалідність  

Масштабну ухилянтську схему розкрили в Харкові. У її організації підозрюють трьох мешканців Харкова: чоловіка 67 років, його співмешканку – лікарку-невролога та співробітника відомої гуманітарної організації. Подробиці навів спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Нелегальні підприємці поставили на конвеєр виготовлення фіктивних медичних документів. Протягом року “клієнтів” двічі госпіталізовували до спеціалізованих медичних установ – виключно на папері. Їм також нібито видавали направлення на проходження медичних процедур. У процесі створювали цілу фейкову медичну історію неврологічного захворювання. Надалі цей стос паперів використовували для встановлення групи інвалідності  експертною командою. При цьому клієнтів підтримували протягом усього процесу – ухилянтам давали поради, як себе вести під час проходження комісій. За свої послуги ділки брали по $18500. У Харківській обласній прокуратурі описали один із епізодів діяльності цієї групи, коли чоловіку оформили третю групу інвалідності. Наразі всі підозрювані під вартою, у їх домівках і службових кабінетах провели обшуки.  Слідчі встановлюють інших ймовірних фігурантів справи.

Генштаб зробив заяву про ситуацію на Харківщині

Генштаб ЗСУ зробив заяву щодо ситуації на Харківщині. Захисники підкреслили, що оборонні операції в Куп’янську та Вовчанську тривають. “Бравурні заяви керівництва країни-агресора про “захоплення” цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності”, – наголосили в ГШ. Зняті на відео “флаговтики” ворог намагається використати для впливу на учасників міжнародних переговорів. Ситуацію у Вовчанську оборонці назвали напруженою. Проте позиції українська армія тримає.

Стало відомо, де будуватимуть перший підземний дитсадок Харкова

Стало відомо, де планують створити перший підземний дитсадок Харкова. Профільний департамент мерії оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття на вулиці Львівській у Новобаварському районі. Про це повідомив Харківський антикорупційний центр із посиланням на систему «Прозорро». Оголошена вартість робіт – 244 мільйони гривень. Аукціон має відбутися до 26 грудня, а самі роботи розраховані на два роки – до кінця 2027. Споруда має вміщувати одночасно понад 200 людей (дітей і вихователів). Раніше мер Харкова повідомляв, що будівництво підземного дитсадка обійдеться вдвічі дорожче, ніж будівництво школи. Тож реалізувати проєкт без додаткової фінансової допомоги Харків не зможе.

МГ “Об’єктив” 2 грудня повідомляла також: 

  1. Безкоштовні поїздки з Харкова по Україні: 3 грудня стартує УЗ-3000
  2. Зіткнулися трамвай та іномарка – пожежа спалахнула на проспекті в Харкові 📹
  3. “Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові
Автор: Оксана Якушко
Популярно
Генштаб про Харківщину; інвалідність за ціною квартири – підсумки 2 грудня
Генштаб про Харківщину; інвалідність за ціною квартири – підсумки 2 грудня
02.12.2025, 22:57
ДТП у Харкові: водій збив літню жінку, коли та переходила проспект
ДТП у Харкові: водій збив літню жінку, коли та переходила проспект
02.12.2025, 19:26
Молоді ялинки висаджують у Харкові: хто і де
Молоді ялинки висаджують у Харкові: хто і де
02.12.2025, 18:35
Які ідеї просувають українські студенти, з’ясували в Харкові (фото)
Які ідеї просувають українські студенти, з’ясували в Харкові (фото)
02.12.2025, 18:30
Безкоштовні поїздки з Харкова по Україні: 3 грудня стартує УЗ-3000
Безкоштовні поїздки з Харкова по Україні: 3 грудня стартує УЗ-3000
02.12.2025, 20:45
Проєкт для аграріїв Харківщини: скільки земель розмінували за підтримки ООН
Проєкт для аграріїв Харківщини: скільки земель розмінували за підтримки ООН
02.12.2025, 18:56

Новини за темою:

02.12.2025
Новини Харкова – головне за 2 грудня: успіхи ЗСУ на фронті, удар по Чугуєву
01.12.2025
Велика евакуація з Куп’янська, ворог просувається – підсумки 1 грудня
30.11.2025
Новини Харкова – головне за 30 листопада: що відомо про просування росіян
29.11.2025
Новини Харкова – головне за 29 листопада: двоє загиблих і п’ятеро постраждалих
28.11.2025
Наступ на півночі, масова бійка підлітків у Харкові – підсумки 28 листопада


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Генштаб про Харківщину; інвалідність за ціною квартири – підсумки 2 грудня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 22:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Брали $18 500 за інвалідність, Генштаб зробив заяву про ситуацію на Харківщині, де будуватимуть перший підземний дитсадок Харкова – МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 2 грудня.".