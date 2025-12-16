Live

Новости Харькова — главное 16 декабря: как прошла ночь

Общество 07:18   16.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 16 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:18

Тревога на Харьковщине этой ночью звучала дважды

Тревога в Харькове и области этой ночью звучала дважды, оба раза она была непродолжительная. Вначале ее объявили в 01:22. В южной части области появился вражеский БпЛА.

«Привлечены средства для сбития», – писали в Воздушных силах ВСУ.

Вскоре беспилотники начали атаковать соседние области – Донецкую и Днепропетровскую. Отбой дали уже в 01:36. Повторно тревогу объявили уже утром – в 05:00. Над городом зафиксировали разведывательный дрон. На этот раз тревога звучала всего 13 минут. По состоянию на 07:18 в Харькове и области тревоги нет.

Читайте также: Сегодня 16 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области
До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области
15.12.2025, 20:09
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
15.12.2025, 16:20
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
15.12.2025, 22:10
Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали
Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали
15.12.2025, 17:44
Дети-заложники в Купянске, удар КАБов по пригороду Харькова – итоги 15 декабря
Дети-заложники в Купянске, удар КАБов по пригороду Харькова – итоги 15 декабря
15.12.2025, 23:01
Новости Харькова — главное 16 декабря: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 16 декабря: как прошла ночь
16.12.2025, 07:18

Новости по теме:

15.12.2025
Дети-заложники в Купянске, удар КАБов по пригороду Харькова – итоги 15 декабря
15.12.2025
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
14.12.2025
Новости Харькова — главное 14 декабря: пострадал ребенок, бои в области
12.12.2025
Купянск – наш, успех СОУ и визит Зеленского – итоги 12 декабря
12.12.2025
Новости Харькова – главное 12 декабря: окрестности Купянска освободили


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 16 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2025 в 07:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".