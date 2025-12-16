Новости Харькова — главное 16 декабря: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:18
Тревога на Харьковщине этой ночью звучала дважды
Тревога в Харькове и области этой ночью звучала дважды, оба раза она была непродолжительная. Вначале ее объявили в 01:22. В южной части области появился вражеский БпЛА.
«Привлечены средства для сбития», – писали в Воздушных силах ВСУ.
Вскоре беспилотники начали атаковать соседние области – Донецкую и Днепропетровскую. Отбой дали уже в 01:36. Повторно тревогу объявили уже утром – в 05:00. Над городом зафиксировали разведывательный дрон. На этот раз тревога звучала всего 13 минут. По состоянию на 07:18 в Харькове и области тревоги нет.
