Новости Харькова — главное 16 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:18

Тревога на Харьковщине этой ночью звучала дважды

Тревога в Харькове и области этой ночью звучала дважды, оба раза она была непродолжительная. Вначале ее объявили в 01:22. В южной части области появился вражеский БпЛА.

«Привлечены средства для сбития», – писали в Воздушных силах ВСУ.

Вскоре беспилотники начали атаковать соседние области – Донецкую и Днепропетровскую. Отбой дали уже в 01:36. Повторно тревогу объявили уже утром – в 05:00. Над городом зафиксировали разведывательный дрон. На этот раз тревога звучала всего 13 минут. По состоянию на 07:18 в Харькове и области тревоги нет.