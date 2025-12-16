Live

Новини Харкова — головне 16 грудня: як минула ніч

Суспільство 07:18   16.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 16 грудня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Тривога на Харківщині цієї ночі лунала двічі

Тривога в Харкові та області цієї ночі звучала двічі, обидва рази вона була досить нетривалою. Спочатку її оголосили о 01:22. У південній частині області зʼявився ворожий БпЛА.

“Залучено засоби для збиття”, – писали у Повітряних силах ЗСУ.

Незабаром безпілотники почали атакувати сусідні області – Донецьку та Дніпропетровську. Відбій дали вже о 01:36. Повторно тривогу оголосили вже вранці – о 05:00. Над містом зафіксували розвідувальний дрон. Цього разу тривога лунала лише 13 хвилин. Станом на 07:18 у Харкові та області тривоги немає.

Читайте також: Сьогодні 16 грудня 2025 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова — головне 16 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 16 грудня: як минула ніч
16.12.2025, 07:18
Сьогодні 16 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 грудня 2025: яке свято та день в історії
16.12.2025, 06:00
СБУ вперше потопила російську субмарину у Новоросійську дроном
СБУ вперше потопила російську субмарину у Новоросійську дроном
15.12.2025, 21:53
До 6 морозу і мокрий сніг. Прогноз погоди на 16 грудня у Харкові й області
До 6 морозу і мокрий сніг. Прогноз погоди на 16 грудня у Харкові й області
15.12.2025, 20:09
Діти-заручники в Куп’янську, удар КАБів по передмістю – підсумки 15 грудня
Діти-заручники в Куп’янську, удар КАБів по передмістю – підсумки 15 грудня
15.12.2025, 23:01
Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували
Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували
15.12.2025, 17:44

Новини за темою:

15.12.2025
Діти-заручники в Куп’янську, удар КАБів по передмістю – підсумки 15 грудня
15.12.2025
Новини Харкова — головне 15 грудня: ціни на ялинки, удар по Дергачівщині
14.12.2025
Новини Харкова — головне 14 грудня: постраждала дитина, бої в області
12.12.2025
Куп’янськ – наш, успіх СОУ та візит Зеленського – підсумки 12 грудня
12.12.2025
Новини Харкова – головне 12 грудня: околиці Куп’янська звільнили


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 16 грудня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 07:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".