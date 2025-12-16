Новини Харкова — головне 16 грудня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:18
Тривога на Харківщині цієї ночі лунала двічі
Тривога в Харкові та області цієї ночі звучала двічі, обидва рази вона була досить нетривалою. Спочатку її оголосили о 01:22. У південній частині області зʼявився ворожий БпЛА.
“Залучено засоби для збиття”, – писали у Повітряних силах ЗСУ.
Незабаром безпілотники почали атакувати сусідні області – Донецьку та Дніпропетровську. Відбій дали вже о 01:36. Повторно тривогу оголосили вже вранці – о 05:00. Над містом зафіксували розвідувальний дрон. Цього разу тривога лунала лише 13 хвилин. Станом на 07:18 у Харкові та області тривоги немає.
Категорії: Суспільство, Україна, Фронт, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
