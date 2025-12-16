Новини Харкова — головне 16 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Тривога на Харківщині цієї ночі лунала двічі

Тривога в Харкові та області цієї ночі звучала двічі, обидва рази вона була досить нетривалою. Спочатку її оголосили о 01:22. У південній частині області зʼявився ворожий БпЛА.

“Залучено засоби для збиття”, – писали у Повітряних силах ЗСУ.

Незабаром безпілотники почали атакувати сусідні області – Донецьку та Дніпропетровську. Відбій дали вже о 01:36. Повторно тривогу оголосили вже вранці – о 05:00. Над містом зафіксували розвідувальний дрон. Цього разу тривога лунала лише 13 хвилин. Станом на 07:18 у Харкові та області тривоги немає.