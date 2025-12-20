Как будут выключать свет 21 декабря в Харькове и области: график
Опубликован график отключений света в Харьковской области на воскресенье, 21 декабря.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:
1.1 04:00–07:30; 11:00–14:30; 22:00-24:00
1.2 04:00–07:30; 10:00–14:30
2.1 00:30–07:30; 10:00–14:30
2.2 04:00-07:30; 10:00–11:00; 14:30-18:00
3.1 07:00–11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30
4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30
4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:30–04:00; 07:30-10:00; 11:00–18:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 07:30-10:00; 11:00–18:00; 22:00-24:00
6.1 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Читайте также: Если Печенежскую плотину разрушат: что будет с Северским Донцом и кого затопит
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, график, новости Харькова, отключение, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Как будут выключать свет 21 декабря в Харькове и области: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 21:36;