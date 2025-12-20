Как будут выключать свет 21 декабря в Харькове и области: график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на воскресенье, 21 декабря.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:

1.1 04:00–07:30; 11:00–14:30; 22:00-24:00

1.2 04:00–07:30; 10:00–14:30

2.1 00:30–07:30; 10:00–14:30

2.2 04:00-07:30; 10:00–11:00; 14:30-18:00

3.1 07:00–11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00–11:00; 14:30-21:30

4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30

4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:30–04:00; 07:30-10:00; 11:00–18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 07:30-10:00; 11:00–18:00; 22:00-24:00

6.1 00:00–04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00–14:30; 18:00–24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.