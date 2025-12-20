Live

Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік

Суспільство 21:36   20.12.2025
Вікторія Яковенко
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 21 грудня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 04:00-07:30; 11:00-14:30; 22:00-24:00

1.2 04:00-07:30; 10:00-14:30

2.1 00:30-07:30; 10:00-14:30

2.2 04:00-07:30; 10:00-11:00; 14:30-18:00

3.1 07:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30

4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:30-04:00; 07:30-10:00; 11:00-18:00; 22:00-24:00

5.2 00:30-04:00; 07:30-10:00; 11:00-18:00; 22:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Читайте також: Якщо Печенізьку греблю зруйнують: що буде з Сіверським Дінцем і кого затопить

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
20.12.2025, 21:36
З початку доби ворог атакував на Харківщині 15 разів, йде один бій – Генштаб
З початку доби ворог атакував на Харківщині 15 разів, йде один бій – Генштаб
20.12.2025, 16:22
Про небезпечну погоду у неділю попередили жителів Харкова та області
Про небезпечну погоду у неділю попередили жителів Харкова та області
20.12.2025, 15:02
Якщо Печенізьку греблю зруйнують: що буде з Сіверським Дінцем і кого затопить
Якщо Печенізьку греблю зруйнують: що буде з Сіверським Дінцем і кого затопить
20.12.2025, 14:00
«Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові
«Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові
20.12.2025, 19:07
Брехня Путіна про Куп’янськ плутає пропаганду РФ, удар по С-400: огляд фронту
Брехня Путіна про Куп’янськ плутає пропаганду РФ, удар по С-400: огляд фронту
20.12.2025, 20:12

Новини за темою:

16.12.2025
Як відключатимуть світло на Харківщині сьогодні – графіки
12.12.2025
Як відключатимуть світло в Харківській області 13 грудня — графік
11.12.2025
Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 грудня — графік
10.12.2025
Як вимикатимуть світло в Харківській області 11 грудня — графік
10.12.2025
Як вмикати техніку після відключень світла, щоб не спалити: поради харків’янам


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2025 в 21:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 21 грудня.".