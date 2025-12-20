Як вимикатимуть світло 21 грудня у Харкові й області: графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на неділю, 21 грудня.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 04:00-07:30; 11:00-14:30; 22:00-24:00
1.2 04:00-07:30; 10:00-14:30
2.1 00:30-07:30; 10:00-14:30
2.2 04:00-07:30; 10:00-11:00; 14:30-18:00
3.1 07:00-11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
4.1 07:30-11:00; 14:30-21:30
4.2 07:30-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:30-04:00; 07:30-10:00; 11:00-18:00; 22:00-24:00
5.2 00:30-04:00; 07:30-10:00; 11:00-18:00; 22:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:30-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
