Сегодня 24 декабря 2025: какой праздник и день в истории

24 декабря – Рождественский сочельник. В Украине – День работников архивных учреждений. В этот день в 1777 году экспедиция Кука открыла остров Рождества, а в 1914-м случилось Рождественское перемирие на Западном фронте Первой мировой войны. В 1917-м, провалившись в Киеве, большевики провели так называемый Всеукраинский съезд советов в Харькове. В 1937-м родился Вячеслав Черновол. В 1968-м американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны. В 1982-м совершил первый испытательный полет крупнейший серийный самолет мира – украинский Ан-124 «Руслан».

Праздники и памятные даты 24 декабря

24 декабря в Украине и мире – Рождественский сочельник.

В Украине отмечают День работников архивных учреждений.

Также сегодня – День покупателя в последнюю минуту, День гоголь-моголя.

24 декабря в истории

24 декабря 1777 года экспедиция капитана Джеймса Кука открыла остров, который через несколько дней Кук назвал островом Рождества. Подробнее.

24 декабря 1914 года на Западном фронте Первой мировой войны произошло неожиданное и никем официально не объявленное Рождественское перемирие. В то время боевые действия продолжались почти пять месяцев, а количество погибших стремилось к миллиону. Политики и военные командиры всех стран — участниц войны вступали в нее с полной уверенностью в своей скорой победе. Но все пошло совсем «не по сценарию». Война буксовала, никто не мог радикально переломить ситуацию в свою пользу. А впереди были еще годы кровавых и безрезультатных боев. Но перед Рождеством 1914 года французские, немецкие и британские солдаты выходили из окопов, шли навстречу друг другу и обменивались поздравлениями и иногда даже едой и сувенирами.

«24 декабря значительная часть Западного фронта умолкла, поскольку обычные солдаты заключили временный мир с врагом. Это было выдающееся Рождественское перемирие 1914 года. По оценкам, в нем приняло участие около 100 000 мужчин, преимущественно британцев и немцев… Сегодня это часто рассматривается как один из немногих светлых моментов среди кровопролития Первой мировой войны, в которой погибли 14 миллионов человек. Последний участник перемирия, сержант Альфред Андерсон из пятого батальона «Черного караула» Шотландии, умер в прошлом месяце (в 2005 году – Ред.) в возрасте 109 лет», — писал в 2005 году Томас Винчигерра, редактор журнала «The Week» в статье для The New York Times.

Винчигерра тогда опубликовал цитаты из писем и воспоминаний о перемирии, которые оставили воины Первой мировой.

«Вдруг вдоль немецкого бруствера начали появляться огни, очевидно, являвшиеся самодельными рождественскими елками, украшенными зажженными свечами, которые ровно горели в неподвижном морозном воздухе… Сначала немцы пели одну из своих колядок, а потом мы пели одну из наших, пока мы не начали «O Come, All Ye Faithful» («О, придите все верные»). Немцы сразу присоединились к пению того же гимна на латинские слова «Adeste Fideles». И я подумал: ну, это действительно что-то необычайное – две нации поют одну и ту же колядку посреди войны», — вспоминал стрелок Грэм Уильямс из Пятой Лондонской стрелковой бригады.

«Я крикнул нашим врагам, что мы не хотим стрелять и что мы заключаем Рождественское перемирие. Я сказал, что подойду со своей стороны, и мы сможем поговорить друг с другом. Сначала была тишина, потом я еще раз крикнул, пригласил их, и британцы крикнули: «Нет, стрелять нельзя!» Потом из окопов вышел человек, и я со своей стороны сделал то же, и так мы сошлись вместе и пожали друг другу руки – немного осторожно!» – описывал события Йозеф Зевальд из 17-го Баварского полка из Германии.

Однако остаться друзьями солдатам было не суждено. Командование вскоре приказало возвращаться в окопы. Уже утром 26 декабря боевые действия возобновились. Как это было, описывал капитан Чарльз Стоквелл из Второго Королевского Уэльского фузилёрного полка: «В 8:30 я сделал три выстрела в воздух и поднял на бруствере флаг с надписью «Веселого Рождества». Он (немец) развернул листок с надписью «Спасибо», и на бруствере появился немецкий капитан. Мы оба поклонились, отдали честь и спустились в свои окопы, он произвел два выстрела в воздух, и война снова началась».

24 декабря 1917 года в Харькове, который прежде захватили большевики, открылся так называемый Всеукраинский съезд советов. Подробнее.

24 декабря 1937 года в Черкасской области родился будущий украинский политик, диссидент и политический заключенный советского режима Вячеслав Черновол. Подробнее.

24 декабря 1968 года американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны. Подробнее.

24 декабря 1982 года взлетел первый из крупнейших серийных грузовых самолетов мира – Ан-124 «Руслан». Подробнее.

24 декабря 1991 года РФ странным образом, нарушающим международное право и юридическую практику, заняла место СССР в ООН и стала постоянным членом Совета Безопасности ООН. Подробнее.

24 декабря 1991 года Республика Беларусь признала государственную независимость и установила дипломатические отношения с Украиной. Независимость Украины признали Афганистан, Ливия, Монголия, Норвегия.

Церковный праздник

24 декабря — Рождественский сочельник. В этот день также чтят память преподобномученицы Евгении и с ней мучеников Прота, Якинфа и Клавдии. Подробнее.

Народные приметы

Если вода закипает быстрее обычного, то погода скоро испортится.

Снегопад в этот день – к снежному Новому году.

Если ясный и теплый день, то январь будет мягким.

Что нельзя делать 24 декабря

Нельзя закрывать окна ставнями или шторами.

Нельзя пересчитывать мелкие купюры и монеты.

На Рождественский сочельник нельзя пить алкоголь.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.