Сьогодні 24 грудня 2025: яке свято та день в історії

24 грудня – Святвечір. В Україні – День працівників архівних установ. У цей день 1777 року експедиція Кука відкрила острів Різдва, а в 1914-му сталося Різдвяне перемир’я на Західному фронті Першої світової війни. У 1917-му, провалившись у Києві, більшовики провели так званий “Всеукраїнський з’їзд рад” у Харкові. У 1937-му народився В’ячеслав Чорновіл. У 1968-му американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця. У 1982-му здійснив перший випробувальний політ найбільший серійний літак світу – український Ан-124 “Руслан”.

Свята та пам'ятні дати 24 грудня

24 грудня в Україні та світі – Святвечір.

В Україні відзначають День працівників архівних установ.

Також сьогодні – День покупця в останню хвилину, День ґоґоль-моґолю.

24 грудня в історії

24 грудня 1777 року експедиція капітана Джеймса Кука відкрила острів, який за кілька днів Кук назвав островом Різдва. Докладніше.

24 грудня 1914 року на Західному фронті Першої світової війни сталося несподіване та ніким офіційно не оголошене Різдвяне перемир’я. На той час бойові дії тривали майже п’ять місяців, а кількість загиблих сягала мільйона. Політики та військові командири всіх країн – учасниць війни вступали до неї з повною впевненістю у своїй швидкій перемозі. Але все пішло зовсім “не за сценарієм”. Війна буксувала, ніхто не міг радикально зламати ситуацію на свою користь. А попереду були ще роки кривавих і безрезультатних боїв. Але перед Різдвом 1914 року французькі, німецькі та британські солдати виходили з окопів, йшли назустріч один одному та обмінювалися привітаннями й іноді навіть їжею та сувенірами.

“24 грудня значна частина Західного фронту замовкла, оскільки звичайні солдати уклали тимчасовий мир з ворогом. Це було визначне Різдвяне перемир’я 1914 року. За оцінками, у ньому взяли участь близько 100 000 чоловіків, переважно британців та німців… Сьогодні це часто розглядається як один з небагатьох світлих моментів серед кровопролиття Першої світової війни, в якій загинуло 14 мільйонів людей. Останній учасник перемир’я, сержант Альфред Андерсон з п’ятого батальйону “Чорної варти” Шотландії, помер минулого місяця (у 2005 році – Ред.) у віці 109 років”, – писав у 2005 році Томас Вінчігерра, редактор журналу “The Week” у статті для The New York Times.

Вінчігерра тоді опублікував цитати з листів та спогадів про перемир’я, які залишили воїни Першої світової.

“Раптом уздовж німецького бруствера почали з’являтися вогні, які, очевидно, були саморобними різдвяними ялинками, прикрашеними запаленими свічками, що рівно горіли у нерухомому морозному повітрі… Спочатку німці співали одну зі своїх колядок, а потім ми співали одну з наших, аж поки ми не почали “O Come, All Ye Faithful” (“О, прийдіть всі вірні”). Німці одразу ж приєдналися до співу того ж гімну на латинські слова “Adeste Fideles”. І я подумав: ну, це справді щось надзвичайне – дві нації співають одну й ту саму колядку посеред війни”, – згадував стрілець Грем Вільямс з П’ятої Лондонської стрілецької бригади.

“Я крикнув нашим ворогам, що ми не хочемо стріляти та що ми укладаємо Різдвяне перемир’я. Я сказав, що підійду зі свого боку, і ми зможемо поговорити один з одним. Спочатку була тиша, потім я ще раз крикнув, запросив їх, і британці крикнули: “Ні, стріляти не можна!” Потім з окопів вийшов чоловік, і я зі свого боку зробив те саме, і так ми зійшлися разом і потиснули один одному руки — трохи обережно!” – описував події Йозеф Зевальд із 17-го Баварського полку з Німеччини.

Проте залишитися друзями солдатам не судилося. Командування невдовзі наказало повертатися в окопи. Уже вранці 26 грудня бойові дії відновились. Як це було, описував капітан Чарльз Стоквелл з Другого Королівського Уельського фузилерського полку: “О 8:30 я зробив три постріли в повітря та підняв на бруствері прапор з написом “Веселого Різдва”. Він (німець) розгорнув аркуш із написом “Дякую”, і на бруствері з’явився німецький капітан. Ми обидва вклонилися, віддали честь і спустилися до своїх окопів, він зробив два постріли в повітря, і війна знову почалася”.

24 грудня 1917 року в Харкові, який раніше захопили більшовики, відкрився так званий “Всеукраїнський з’їзд рад”. Докладніше.

24 грудня 1937 року на Черкащині народився майбутній український політик, дисидент та політичний в’язень радянського режиму В’ячеслав Чорновіл. Докладніше.

24 грудня 1968 року американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця. Докладніше.

24 грудня 1982 року злетів перший із найбільших серійних вантажних літаків світу – Ан-124 “Руслан”. Докладніше.

24 грудня 1991 року РФ дивним чином, що порушує міжнародне право та юридичну практику, зайняла місце СРСР в ООН і стала постійним членом Ради Безпеки ООН. Докладніше.

24 грудня 1991 року Республіка Білорусь визнала державну незалежність та встановила дипломатичні відносини з Україною. Незалежність України визнали Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія.

Церковне свято

24 грудня в Україні – навечір’я Різдва Христового. Цього дня також вшановують пам’ять преподобномучениці Євгенії та з нею мучеників Прота, Якинфа та Клавдії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вода закипає швидше ніж зазвичай, то погода скоро зіпсується.

Снігопад в цей день – до сніжного Нового року.

Якщо день ясний і теплий, то січень буде м’яким.

Що не можна робити 24 грудня

Не можна закривати вікна віконницями або шторами.

Не можна перераховувати дрібні купюри та монети сьогодні.

На Святвечір не можна пити алкоголь.

Не варто займатися важкою фізичною працею.