Терехов: специалисты будут работать на месте «прилета» вторую ночь подряд
Мэр Игорь Терехов в места российского обстрела в Харькове сообщил, что разборами завалов занимаются более 300 человек. В их числе – коммунальщики, присоединились и волонтеры. Поисково-спасательная операция продолжается.
«Сейчас мы поставили большие насосы в подвальном помещении и откачиваем воду, чтобы видеть, что там есть в этих подвалах. И сегодня мы будем работать тоже всю ночь, чтобы как можно быстрее разобрать все завалы. Что касается близлежащих домов, которые получили очень тяжелые повреждения, то мы практически завершили ушибы и закрытия всех контуров. Осталось где-то примерно 15% жилья, нуждающегося в закрытии», – отметил Терехов.
Он также напомнил, что в результате обстрелов пострадала больница – там вылетели больше сотни окон. Все выбитые, уточнил мэр, уже закрыли.
«Мы сделали все необходимое, для того чтобы не было затопления в палатах пациентов. Возобновили электросеть и с самого утра уже курсировали и троллейбусы, и трамваи. Да, был определенный перерыв, потому что нам необходимо было завершить работы, и тяжелая техника была задействована, но потом мы возобновили движение общественного транспорта», – рассказал городской голова.
Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного дома. По состоянию на 18:40 был 31 пострадавший, 12 человек спасли, трехлетний ребенок погиб под завалами. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. В течение дня людей доставали из-под завалов. Из-за «прилетов» в центре города повреждены тепловые и электрические сети и питающая электротранспорт сеть. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами».
Утром 3 января начальник ХОВА Олег Синегубов с места трагедии сообщил, что разбор завалов усложняют погодные условия – метель. По предварительным оценкам, работы могут длиться еще двое суток. На месте – более 300 специалистов и 80 единиц спецтехники. Под завалами еще могут находиться пять человек. Шансов, что они выжили, практически нет, отметил начальник ХОВА.
Читайте также: Била своего 19-летнего брата: 25-летней жительнице Рогани грозит тюрьма
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Терехов: специалисты будут работать на месте «прилета» вторую ночь подряд», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 января 2026 в 18:29;