Терехов: специалисты будут работать на месте «прилета» вторую ночь подряд

Происшествия 18:29   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: специалисты будут работать на месте «прилета» вторую ночь подряд

Мэр Игорь Терехов в места российского обстрела в Харькове сообщил, что разборами завалов занимаются более 300 человек. В их числе – коммунальщики, присоединились и волонтеры. Поисково-спасательная операция продолжается. 

«Сейчас мы поставили большие насосы в подвальном помещении и откачиваем воду, чтобы видеть, что там есть в этих подвалах. И сегодня мы будем работать тоже всю ночь, чтобы как можно быстрее разобрать все завалы. Что касается близлежащих домов, которые получили очень тяжелые повреждения, то мы практически завершили ушибы и закрытия всех контуров. Осталось где-то примерно 15% жилья, нуждающегося в закрытии», – отметил Терехов.

Он также напомнил, что в результате обстрелов пострадала больница – там вылетели больше сотни окон. Все выбитые, уточнил мэр, уже закрыли.

«Мы сделали все необходимое, для того чтобы не было затопления в палатах пациентов. Возобновили электросеть и с самого утра уже курсировали и троллейбусы, и трамваи. Да, был определенный перерыв, потому что нам необходимо было завершить работы, и тяжелая техника была задействована, но потом мы возобновили движение общественного транспорта», – рассказал городской голова.

Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного дома. По состоянию на 18:40 был 31 пострадавший, 12 человек спасли, трехлетний ребенок погиб под завалами. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. В течение дня людей доставали из-под завалов. Из-за «прилетов» в центре города повреждены тепловые и электрические сети и питающая электротранспорт сеть. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами».

Утром 3 января начальник ХОВА Олег Синегубов с места трагедии сообщил, что разбор завалов усложняют погодные условия – метель. По предварительным оценкам, работы могут длиться еще двое суток. На месте – более 300 специалистов и 80 единиц спецтехники. Под завалами еще могут находиться пять человек. Шансов, что они выжили, практически нет, отметил начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
