Терехов: фахівці працюватимуть на місці “прильоту” другу ніч поспіль

Мер Ігор Терехов з місця російського обстрілу в Харкові повідомив, що розборами завалів займаються понад 300 людей. Серед них – комунальники, приєдналися і волонтери. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

“Зараз ми поставили великі насоси в підвальному приміщенні і відкачуємо воду, для того, щоб бачити, що там є в цих підвалах. І сьогодні ми будемо працювати теж всю ніч, для того, щоб якнайшвидше розібрати всі завали. Що стосується прилеглих будинків, які зазнали дуже важких пошкоджень, то ми практично завершили забиття і закриття всіх контурів. Залишилося десь приблизно 15% житла, яке потребує закриття”, – зазначив Терехов.

Він також нагадав, що внаслідок обстрілів постраждала лікарня – там вилетіло понад сотня вікон. Усі вибиті, уточнив мер, уже закрили.

“Ми зробили все необхідне, щоб не було затоплення в палатах пацієнтів. Відновили електромережу і з самого ранку вже курсували і тролейбуси, і трамваї. Так, була певна перерва, тому що нам необхідно було завершити роботи, і важка техніка була задіяна, але потім ми відновили рух громадського транспорту”, – розповів міський голова.

Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Станом на 18:40 був 31 потерпілий, 12 людей врятували, трирічна дитина загинула під завалами. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Упродовж дня людей діставали з-під завалів. Через «прильоти» в центрі міста пошкоджені теплові та електричні мережі та мережу, що живить електротранспорт. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами».

Вранці 3 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов з місця трагедії повідомив, що розбір завалів ускладнюють погодні умови – хуртовина. За попередніми оцінками, роботи можуть тривати ще дві доби. На місці – понад 300 спеціалістів та 80 одиниць спецтехніки. Під завалами ще можуть перебувати п’ятеро людей. Шансів, що вони вижили практично немає, зазначив начальник ХОВА.