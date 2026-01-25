Мороз и сильный ветер. Прогноз погоды на 26 января в Харькове и области
Прогноз погоды на понедельник, 26 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах ожидают гололед.
Ветер будет юго-восточный, 7 – 12 м/с; днем местами порывы до 15 – 20 м/с. В целом будет держаться облачная погода.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 до 16° мороза, днем от 5 до 10° мороза.
В Харькове днем ожидают облачную погоду. Существенных осадков не прогнозируют, в отличие от гололеда.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13 – 15° мороза, днем 7 – 9° мороза.
