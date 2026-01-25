Мороз і сильний вітер. Прогноз погоди на 26 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на понеділок, 26 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів.⛅️ На дорогах очікують ожеледицю.
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви до 15 – 20 м/с. Загалом триматиметься хмарна погода.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16° морозу, вдень від 5 до 10° морозу.
У Харкові вдень триматиметься хмарна погода. Істотних опадів не очікують.⛅️ На дорогах прогнозують ожеледицю.
Вітер буде південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 13 – 15° морозу, вдень 7 – 9° морозу.
