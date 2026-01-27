Live

FPV-дрон ударил по гражданскому авто на Харьковщине: ранены супруги

Происшествия 19:38   27.01.2026
Елена Нагорная
Около 10:20 27 января военные РФ атаковали гражданский автомобиль FPV-дроном на автодороге между селами Андреевка и Шиповатое Великобурлукской громады Купянского района.

В результате атаки мужчина и его жена получили ранения и ожоги, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Как сообщала МГ «Объектив», удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся в Барвенковской громаде на Харьковщине около 16:30 27 января пассажирский поезд «Барвенково — Львов — Чоп». Один вагон был охвачен огнем полностью, второй — частично. Ранения получили двое пассажиров — их госпитализировали.

Автор: Елена Нагорная
