FPV-дрон ударил по гражданскому авто на Харьковщине: ранены супруги
Около 10:20 27 января военные РФ атаковали гражданский автомобиль FPV-дроном на автодороге между селами Андреевка и Шиповатое Великобурлукской громады Купянского района.
В результате атаки мужчина и его жена получили ранения и ожоги, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Как сообщала МГ «Объектив», удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся в Барвенковской громаде на Харьковщине около 16:30 27 января пассажирский поезд «Барвенково — Львов — Чоп». Один вагон был охвачен огнем полностью, второй — частично. Ранения получили двое пассажиров — их госпитализировали.
Читайте также: По Харькову ударил вражеский БпЛА – Терехов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «FPV-дрон ударил по гражданскому авто на Харьковщине: ранены супруги», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 19:38;