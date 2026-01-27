Live

FPV-дрон вдарив по цивільному авто на Харківщині: поранено подружжя

Події 19:38   27.01.2026
Олена Нагорна
Близько 10:20 27 січня військові РФ атакували цивільний автомобіль FPV-дроном на автодорозі між селами Андріївка та Шипувате Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Внаслідок атаки чоловік та його дружина отримали поранення та опіки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав у Барвінківській громаді на Харківщині близько 16:30 27 січня пасажирський потяг «Барвінкове – Львів – Чоп». Один вагон був охоплений вогнем повністю, другий – частково. Поранення отримали двоє пасажирів – їх ушпиталили.

Автор: Олена Нагорна
