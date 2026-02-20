Удар «искандером», погибшие в Малиновке, суд над оккупантом — итоги 20 февраля
МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 февраля.
БпЛА атаковал Малиновскую громаду
Три человека погибли и двое пострадали. Российский БпЛА атаковал Малиновскую громаду в Харьковской области ночью. В ГСЧС уточнили: разрушено и горело здание гражданского предприятия. Тело погибших извлекли из-под завалов.
«Искандером» ударила армия РФ по Харькову
Прилет был по Слободскому району около 5 часов утра. По данным областной прокуратуры, повреждено административное здание. Также на месте горели автомобили. В многоэтажках вокруг вылетели окна. Обошлось без пострадавших.
Оккупанта будут судить: он угрожал расстрелом гражданским женщинам
Российского оккупанта будут судить в Харькове. Мужчина – пленник 56 лет. Он участвовал в попытке захвата Купянска осенью прошлого года. По данным Харьковской областной прокуратуры, военный проник в здание местного отдела полиции. Там обустроил огневую позицию. А потом нашел способ обеспечить себя едой. Он увидел на улице двух местных жительниц. С оружием захватил одну в заложнице. Другой приказал принести ему еду, угрожая убийством. Когда еду принесли, он устроил женщинам допрос, узнал, где они живут. Он отпустил женщин, потребовав обеспечивать его и в дальнейшем – под угрозой, что придет к ним домой и расстреляет. Когда женщины пришли с едой на место военного в следующий раз, тот уже был в плену. Сейчас он находится в СИЗО. Признался во всех своих преступлениях. Его будут судить за жестокое обращение с мирным населением.
Борьба с льдом продолжается в Харькове
Более 8 тысяч кубометров снега и льда вывезли из Харькова через неделю. Такие данные привело КП «Дорремстрой». Ежедневно город расчищают около 2000 сотрудников этого предприятия и 200 единиц спецтехники.
Женат больше, чем разводов
8358 пар женились на Харьковщине за прошлый год. Статистику обнародовал ресурс «Опендатабот». Всего в Украине было 165 тысяч браков и 124 тысяч разводов. Общая тенденция такова: браков становится больше (на 10% за год), а разводов меньше – на 12% за тот же период. На каждые десять браков приходится семь разводов. В 2024 году картина была совсем другая – браков и разводов зарегистрировали почти поровну.
Ночные морозы возвращаются
Значительные перепады температуры прогнозирует Харьковский региональный центр гидрометеорологии на предстоящие выходные. Ночные морозы возвращаются: в Харьковской области ожидают до -17 в ночь 22 февраля. При этом днем возможна оттепель до +2. Снег и дождь прекратятся, но возможен слабый туман. На дорогах – гололед.
