Удар «искандером», погибшие в Малиновке, суд над оккупантом — итоги 20 февраля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 февраля.

Три человека погибли и двое пострадали. Российский БпЛА атаковал Малиновскую громаду в Харьковской области ночью. В ГСЧС уточнили: разрушено и горело здание гражданского предприятия. Тело погибших извлекли из-под завалов.

Прилет был по Слободскому району около 5 часов утра. По данным областной прокуратуры, повреждено административное здание. Также на месте горели автомобили. В многоэтажках вокруг вылетели окна. Обошлось без пострадавших.

Российского оккупанта будут судить в Харькове. Мужчина – пленник 56 лет. Он участвовал в попытке захвата Купянска осенью прошлого года. По данным Харьковской областной прокуратуры, военный проник в здание местного отдела полиции. Там обустроил огневую позицию. А потом нашел способ обеспечить себя едой. Он увидел на улице двух местных жительниц. С оружием захватил одну в заложнице. Другой приказал принести ему еду, угрожая убийством. Когда еду принесли, он устроил женщинам допрос, узнал, где они живут. Он отпустил женщин, потребовав обеспечивать его и в дальнейшем – под угрозой, что придет к ним домой и расстреляет. Когда женщины пришли с едой на место военного в следующий раз, тот уже был в плену. Сейчас он находится в СИЗО. Признался во всех своих преступлениях. Его будут судить за жестокое обращение с мирным населением.

Более 8 тысяч кубометров снега и льда вывезли из Харькова через неделю. Такие данные привело КП «Дорремстрой». Ежедневно город расчищают около 2000 сотрудников этого предприятия и 200 единиц спецтехники.

8358 пар женились на Харьковщине за прошлый год. Статистику обнародовал ресурс «Опендатабот». Всего в Украине было 165 тысяч браков и 124 тысяч разводов. Общая тенденция такова: браков становится больше (на 10% за год), а разводов меньше – на 12% за тот же период. На каждые десять браков приходится семь разводов. В 2024 году картина была совсем другая – браков и разводов зарегистрировали почти поровну.

Значительные перепады температуры прогнозирует Харьковский региональный центр гидрометеорологии на предстоящие выходные. Ночные морозы возвращаются: в Харьковской области ожидают до -17 в ночь 22 февраля. При этом днем ​​возможна оттепель до +2. Снег и дождь прекратятся, но возможен слабый туман. На дорогах – гололед.

