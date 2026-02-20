Удар «іскандером», загиблі у Малинівці, суд над окупантом – підсумки 20 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 лютого.

Троє людей загинули та двоє постраждали. Російський БпЛА атакував Малинівську громаду на Харківщині вночі. У ДСНС уточнили: зруйнована та горіла будівля цивільного підприємства. Тіла загиблих дістали з-під завалів.

Приліт був по Слобідському району близько 5 години ранку. За даними обласної прокуратури, пошкоджена адміністративна будівля. Також на місці горіли автівки. У багатоповерхівках навколо вилетіли вікна. Обійшлося без постраждалих.

Російського окупанта судитимуть у Харкові. Чоловік – полонений 56 років. Він брав участь у спробі захоплення Куп’янська восени минулоріч. За даними Харківської обласної прокуратури, військовий проник до будівлі місцевого відділу поліції. Там облаштував вогневу позицію. А згодом знайшов спосіб забезпечити себе їжею. Він побачив на вулиці двох місцевих мешканок. Зі зброєю захопив одну в заручниці. Іншій наказав принести йому їжу, погрожуючи вбивством. Коли їжу принесли, він влаштував жінкам допит, дізнався, де вони живуть. Він відпустив жінок, поставивши вимогу забезпечувати його й надалі – під загрозою, що прийде до них додому та розстріляє. Коли жінки прийшли з їжею на місце перебування військового наступного разу, той уже був у полоні. Зараз він у СІЗО. Зізнався в усіх своїх злочинах. Його судитимуть за жорстоке поводження з мирним населенням.

Понад 8 тисяч кубометрів снігу та криги вивезли з Харкова за тиждень. Такі дані навело КП «Шляхрембуд». Щодня місто розчищають майже 2000 співробітників цього підприємства та 200 одиниць спецтехніки.

8358 пар одружилися на Харківщині за минулий рік. Статистику оприлюднив ресурс «Опендатабот». Загалом в Україні було 165 тисяч шлюбів і 124 тисячі розлучень. Загальна тенденція така: шлюбів стає більше (на 10% за рік), а розлучень менше – на 12% за той самий період. На кожні десять шлюбів припадає сім розлучень. У 2024 році картина була геть інша – шлюбів і розлучень зареєстрували майже порівну.

Значні перепади температури прогнозує Харківський регіональний центр із гідрометеорології на прийдешні вихідні. Нічні морози повертаються: на Харківщині очікують до -17 в ніч 22 лютого. При цьому вдень можлива відлига до +2. Сніг і дощ припиняться, проте можливий слабкий туман. На дорогах – ожеледиця.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 20 лютого: