Сегодня 2 марта 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 2 марта

2 марта – Всемирный день психического здоровья подростков и Международный день спасения кошек.

Первый понедельник марта – это Всемирный день тенниса.

Также сегодня: День рождения компакт-диска.

2 марта в истории

2 марта 1331 года после длительной осады войска второго султана Османской империи Орхана Гази захватили один из ключевых городов Византии – Никею. Византийская империя доживала свой век в это время. Хотя вряд ли так казалось современникам. Ведь византийцы смогли восстановить власть после тяжелого удара – разграбления Константинополя участниками Четвертого крестового похода и временного образования Латинской империи.

Увлеченные процессом возвращения утраченных территорий в Греции, византийцы, в сущности, стали беззащитными перед нашествием с востока. И то пришло вначале в виде османских набегов. Долгое время это не была одна целенаправленная наступательная кампания. Турки постепенно расширяли зоны своего присутствия и контроля вблизи византийских городов. Набеги становились все более многочисленными. И постепенно земли вокруг Никеи перешли под контроль основателя Османской империи – султана Османа I.

Он также захватил город Бурса – к югу от Константинополя и к западу от Никеи. Это было уже чувствительное приближение к ключевым городам Византийской империи. Осаду Никеи в 1328 году начал не Осман I, а его сын – Орхан, возглавивший государство после смерти отца. Однако полностью отрезать город от поставок не удавалось из-за его географического положения – грузы «прорывались» в Никею через озеро Аскания (сейчас – Изник). Поэтому осада затянулась на годы. За это время были попытки со стороны византийской армии прорвать кольцо и оттеснить турок. Но они были тщетны. Когда руководство города убедилось, что радикального выхода из ситуации нет, Никею сдали. Жителям, пожелавшим уехать, разрешили это сделать. Однако значительное количество населения осталось жить под османской властью. Массовой резни и притеснений не было. Постепенно распространялся ислам. На время Никея стала даже столицей Османского эмирата, но с расширением империи постепенно потеряла свою значимость и пришла в упадок.

2 марта 1836 года на съезде американцев Техаса провозгласили независимость штата от Мексики.

2 марта 1918 года Украинская Центральная Рада приняла первый закон о гражданстве УНР.

2 марта 1933 года в Нью-Йорке состоялась премьера культового фильма Мериана Купера «Кинг Конг».

<br />

2 марта 1969 года начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский (Чжэньбао дао).

2 марта 1983 года в Великобритании компании «Polygram», «Philips» и «Sony» продемонстрировали первый компакт-диск с проигрывателем.

2 марта 1992 года началась Приднестровская война.

2 марта 2014 года на следующий день после штурма пророссийской толпой здания ХОГА и избиения участников Евромайдана — в Харьковскую область назначили нового начальника облгосадминистрации. Им стал Игорь Балута.

Церковный праздник 2 марта

Чтят память священномученика Феодота. Православная церковь Украины также чествует святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси.

Народные приметы

Если в этот день ветер северный и холодный, то лето будет холодным, но сухим.

Если же ветер южный и теплый, то и лето будет теплым и дождливым.

Если 2 марта метель, первая трава еще не скоро появится.

Что нельзя делать 2 марта

Нельзя громко смеяться.

Нельзя устраивать застолье и веселиться.