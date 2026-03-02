Сьогодні 2 березня 2026: яке свято та день в історії

2 березня 1331 року після тривалої облоги війська султана Османської імперії захопили Нікею. У 1836-му Техас проголосив незалежність від Мексики. У 1918-му Українська Центральна Рада ухвалила перший закон про громадянство УНР. У 1933-му відбулася прем’єра культового американського фільму “Кінг Конг”. У 1969-му почався збройний конфлікт між СРСР і Китаєм на острові Даманський (Чженьбао-дао). У 1983-му продемонстрували перший CD-диск. У 1992-му почалася Придністровська війна. У 2014-му на тлі проросійських виступів та заворушень у Харкові призначили нового голову ХОДА Ігоря Балуту. У 2022-му російська армія завдала другого ракетного удару по центру Харкова.

Свята та пам’ятні дати 2 березня

2 березня – Всесвітній день психічного здоров’я підлітків і Міжнародний день порятунку котів.

Перший понеділок березня – це Всесвітній день тенісу.

Також сьогодні: День народження компакт-диска.

2 березня в історії

2 березня 1331 року після тривалої облоги війська другого султана Османської імперії Орхана Газі захопили одне з ключових міст Візантії – Нікею. Візантійська імперія доживала свій вік у цей час. Хоча навряд чи так здавалося сучасникам. Адже візантійці змогли відновити владу після важкого удару – пограбування Константинополя учасниками Четвертого хрестового походу та тимчасового утворення Латинської імперії.

Захоплені процесом повернення втрачених територій у Греції, візантійці по суті стали беззахисними перед навалою зі сходу. І та прийшла спочатку у вигляді османських набігів. Довгий час це не була цілеспрямована наступальна кампанія. Турки поступово розширювали зони своєї присутності та контролю поблизу візантійських міст. Набіги ставали дедалі більшими. І поступово землі навколо Нікеї перейшли під контроль засновника Османської імперії – султана Османа I.

Він також захопив місто Бурса – на південь від Константинополя та на захід від Нікеї. Це було вже чутливе наближення до ключових міст Візантійської імперії. Облогу Нікеї в 1328-му розпочав не Осман I, а його син – Орхан, який очолив державу після смерті батька. Проте повністю відрізати місто від поставок не вдавалося через його географічне розташування – вантажі “проривалися” до Нікеї через озеро Асканія (зараз – Ізнік). Тож облога затяглася на роки. За цей час були спроби візантійської армії прорвати кільце і відтіснити турків. Але вони були марні. Коли керівництво міста переконалося, що радикального виходу із ситуації немає, Нікею здали. Жителям, які побажали виїхати, дозволили це зробити. Однак значна кількість населення залишилася жити під османською владою. Масової різанини та утисків не було. Поступово поширювався іслам. На час Нікея стала навіть столицею Османського емірату, але з розширенням імперії поступово втратила свою значущість і занепала.

2 березня 1836 року на з’їзді американців Техасу проголосили незалежність штату від Мексики. Докладніше.

2 березня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила перший закон про громадянство УНР. Докладніше.

2 березня 1933 року у Нью-Йорку відбулася прем’єра культового фільму Меріана Купера “Кінг Конг”. Докладніше.

2 березня 1969 року розпочався збройний конфлікт між СРСР та Китаєм на острові Даманський (Чженьбао-дао). Докладніше.

2 березня 1983 року у Великій Британії компанії “Polygram”, “Philips” та “Sony” продемонстрували перший компакт-диск із програвачем. Докладніше.

2 березня 1992 року розпочалася Придністровська війна. Докладніше.

2 березня 2014 року наступного дня після штурму проросійським натовпом будівлі ХОДА та побиття учасників Євромайдану – до Харківської області призначили нового начальника облдержадміністрації. Ним став Ігор Балута. Докладніше.

Церковне свято 2 березня

Вшановують пам’ять священномученика Феодота. Православна церква України також вшановує святителя Йова (Борецького), митрополита Київського і всієї Руси. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вітер в цей день північний і холодний, то літо буде холодним, але сухим.

Якщо ж вітер південний і теплий – то й літо буде теплим і дощовим.

Якщо 2 березня заметіль, то перша трава ще не скоро з’явиться.

Що не можна робити 2 березня

Не можна голосно сміятися.

Не можна влаштовувати застілля й веселитися.