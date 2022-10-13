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В ответ на ядерную атаку по Украине армия РФ будет уничтожена — Боррель

Мир 18:17   13.10.2022
Жозеп Боррель
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
В ответ на ядерную атаку по Украине армия РФ будет уничтожена — Боррель

Люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО, тоже не блефуют. И любая ядерная атака по Украине вызовет ответ. Не ядерный ответ, а такой мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена, и Путину не придется блефовать.

Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , , ;
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Автор: Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 18:17;

  • Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ответ на ядерную атаку по Украине армия РФ будет уничтожена — Боррель".