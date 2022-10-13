В ответ на ядерную атаку по Украине армия РФ будет уничтожена — Боррель

Люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО, тоже не блефуют. И любая ядерная атака по Украине вызовет ответ. Не ядерный ответ, а такой мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена, и Путину не придется блефовать.