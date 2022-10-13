В ответ на ядерную атаку по Украине армия РФ будет уничтожена — Боррель
Люди, поддерживающие Украину, Европейский Союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО, тоже не блефуют. И любая ядерная атака по Украине вызовет ответ. Не ядерный ответ, а такой мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена, и Путину не придется блефовать.Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: боррель, ЕС, Путин, ядерное оружие; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 18:17;
Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ответ на ядерную атаку по Украине армия РФ будет уничтожена — Боррель".