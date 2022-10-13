У відповідь на ядерну атаку по Україні армію РФ буде знищено – Боррель
Люди, які підтримують Україну, Європейський Союз та держави-члени, а також Сполучені Штати та НАТО, також не блефують. І будь-яка ядерна атака по Україні викличе відповідь. Не ядерну відповідь, а таку потужну військову відповідь, що російську армію буде знищено, й Путіну не доведеться блефувати.Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: боррель, ЕС, путін, ядерное оружие; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 18:17;
Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики у цій статті розкриває тему новин про те, що "У відповідь на ядерну атаку по Україні армію РФ буде знищено – Боррель".