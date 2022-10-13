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У відповідь на ядерну атаку по Україні армію РФ буде знищено – Боррель

Політика 18:17   13.10.2022
Жозеп Боррель
верховний представник ЄС із закордонних справ та політики
У відповідь на ядерну атаку по Україні армію РФ буде знищено – Боррель

Люди, які підтримують Україну, Європейський Союз та держави-члени, а також Сполучені Штати та НАТО, також не блефують. І будь-яка ядерна атака по Україні викличе відповідь. Не ядерну відповідь, а таку потужну військову відповідь, що російську армію буде знищено, й Путіну не доведеться блефувати.

Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , , ;
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Автор: Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 18:17;

  • Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики у цій статті розкриває тему новин про те, що "У відповідь на ядерну атаку по Україні армію РФ буде знищено – Боррель".