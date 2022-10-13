У відповідь на ядерну атаку по Україні армію РФ буде знищено – Боррель

Люди, які підтримують Україну, Європейський Союз та держави-члени, а також Сполучені Штати та НАТО, також не блефують. І будь-яка ядерна атака по Україні викличе відповідь. Не ядерну відповідь, а таку потужну військову відповідь, що російську армію буде знищено, й Путіну не доведеться блефувати.