Государство-террорист ничего не изменит для себя обстрелами Украины- Зеленский
Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют – терроризировать и убивать мирных людей. Государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать.Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Зеленский, обстрелы; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 09:58;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство-террорист ничего не изменит для себя обстрелами Украины- Зеленский".