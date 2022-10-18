Государство-террорист ничего не изменит для себя обстрелами Украины- Зеленский

Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют – терроризировать и убивать мирных людей. Государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать.