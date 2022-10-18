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Государство-террорист ничего не изменит для себя обстрелами Украины- Зеленский

Мир 09:58   18.10.2022
Владимир Зеленский
президент Украины
Государство-террорист ничего не изменит для себя обстрелами Украины- Зеленский

Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют – терроризировать и убивать мирных людей. Государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать.

Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , ;
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Автор: Владимир Зеленский, президент Украины

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2022 в 09:58;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство-террорист ничего не изменит для себя обстрелами Украины- Зеленский".