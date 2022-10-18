Держава-терорист нічого не змінить для себе обстрілами України – Зеленський

Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей. Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме.