Держава-терорист нічого не змінить для себе обстрілами України – Зеленський
Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей. Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме.Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Зеленський, обстріли; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 09:58;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держава-терорист нічого не змінить для себе обстрілами України – Зеленський".