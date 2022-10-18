Live
  • Вівторок 18.10.2022
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.62
    • 🟢

Держава-терорист нічого не змінить для себе обстрілами України – Зеленський

Події 09:58   18.10.2022
Володимир Зеленський
Президент України
Держава-терорист нічого не змінить для себе обстрілами України – Зеленський

Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей. Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме.

Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Володимир Зеленський, Президент України

Новини за темою:

09:33
За добу на Харківщині – один поранений через обстріл – ХОВА
07:07
Генштаб виділив новий напрямок на фронті – Куп’янський
08:56
Через російські обстріли на Харківщині загинула жінка, двоє людей поранені
07:18
Харківщина під обстрілом: прилетіло до 10 населених пунктів – Генштаб
18:27
Авіаудари, РСЗВ, танки та артилерія: Генштаб повідомив про обстріл Харківщини

Ви читали новину: «Держава-терорист нічого не змінить для себе обстрілами України – Зеленський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2022 в 09:58;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держава-терорист нічого не змінить для себе обстрілами України – Зеленський".