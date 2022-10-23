Портников рассказал о верном пути к гибели России
Победа Украины – ключ к будущему. И вопрос даже не о том, в каких территориальных границах сохранится Россия после своего поражения. Вопрос, что она перестанет претендовать на чужие территории. А для любого шовинистического государства отказ от расширения – верный путь к гибели.Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: война, Портніков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 17:25;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Портников рассказал о верном пути к гибели России".