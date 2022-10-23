Портников рассказал о верном пути к гибели России

Победа Украины – ключ к будущему. И вопрос даже не о том, в каких территориальных границах сохранится Россия после своего поражения. Вопрос, что она перестанет претендовать на чужие территории. А для любого шовинистического государства отказ от расширения – верный путь к гибели.