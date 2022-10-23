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Портников рассказал о верном пути к гибели России

Мир 17:25   23.10.2022
Виталий Портников
журналист
Портников рассказал о верном пути к гибели России

Победа Украины – ключ к будущему. И вопрос даже не о том, в каких территориальных границах сохранится Россия после своего поражения. Вопрос, что она перестанет претендовать на чужие территории. А для любого шовинистического государства отказ от расширения – верный путь к гибели.

Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , ;
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Автор: Виталий Портников, журналист

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 17:25;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Портников рассказал о верном пути к гибели России".