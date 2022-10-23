Портніков розповів про вірний шлях до загибелі Росії
Перемога України – це ключ до майбутнього. І питання навіть не у тому, у яких територіальних кордонах збережеться Росія після своєї поразки. Питання, що вона перестане претендувати на чужі території. А для будь-якої шовіністичної держави відмова від розширення – це вірний шлях до загибелі.Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: війна, Портніков; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 17:25;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Портніков розповів про вірний шлях до загибелі Росії".