Портніков розповів про вірний шлях до загибелі Росії

Перемога України – це ключ до майбутнього. І питання навіть не у тому, у яких територіальних кордонах збережеться Росія після своєї поразки. Питання, що вона перестане претендувати на чужі території. А для будь-якої шовіністичної держави відмова від розширення – це вірний шлях до загибелі.