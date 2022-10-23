Путин находится в состоянии неуверенности — экс-директор ЦРУ
Он (Путин) находится в состоянии полной неуверенности. И все больше будет зависеть от способности России выйти из этой войны, в которой российские войска за восемь месяцев потеряли в 3-4 раза больше солдат, чем за девять лет кровопролитной войны в Афганистане.Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: война, Петреус, цру; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 17:19;
Корреспондент Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин находится в состоянии неуверенности — экс-директор ЦРУ".