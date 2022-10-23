Путин находится в состоянии неуверенности — экс-директор ЦРУ

Он (Путин) находится в состоянии полной неуверенности. И все больше будет зависеть от способности России выйти из этой войны, в которой российские войска за восемь месяцев потеряли в 3-4 раза больше солдат, чем за девять лет кровопролитной войны в Афганистане.