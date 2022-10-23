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Путин находится в состоянии неуверенности — экс-директор ЦРУ

Мир 17:19   23.10.2022
Дэвид Петреус
экс-директор ЦРУ
Путин находится в состоянии неуверенности — экс-директор ЦРУ

Он (Путин) находится в состоянии полной неуверенности. И все больше будет зависеть от способности России выйти из этой войны, в которой российские войска за восемь месяцев потеряли в 3-4 раза больше солдат, чем за девять лет кровопролитной войны в Афганистане.

Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;
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Автор: Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 17:19;

  • Корреспондент Дэвид Петреус, экс-директор ЦРУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин находится в состоянии неуверенности — экс-директор ЦРУ".