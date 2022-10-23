Путін перебуває у стані невпевненості – ексдиректор ЦРУ

Він (Путін) перебуває у стані повної невпевненості. І все більше залежатиме від здатності Росії вийти з цієї війни, в якій російські війська за вісім місяців втратили в 3-4 рази більше солдатів, ніж за дев’ять років кровопролитної війни в Афганістані.