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Путін перебуває у стані невпевненості – ексдиректор ЦРУ

Політика 17:19   23.10.2022
Девід Петреус
ексдиректор ЦРУ
Путін перебуває у стані невпевненості – ексдиректор ЦРУ

Він (Путін) перебуває у стані повної невпевненості. І все більше залежатиме від здатності Росії вийти з цієї війни, в якій російські війська за вісім місяців втратили в 3-4 рази більше солдатів, ніж за дев’ять років кровопролитної війни в Афганістані.

Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;
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Автор: Девід Петреус, ексдиректор ЦРУ

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 17:19;

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