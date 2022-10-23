Путін перебуває у стані невпевненості – ексдиректор ЦРУ
Він (Путін) перебуває у стані повної невпевненості. І все більше залежатиме від здатності Росії вийти з цієї війни, в якій російські війська за вісім місяців втратили в 3-4 рази більше солдатів, ніж за дев’ять років кровопролитної війни в Афганістані.Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, Петреус, цру; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 17:19;
Кореспондент Девід Петреус, ексдиректор ЦРУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін перебуває у стані невпевненості – ексдиректор ЦРУ".