Мысль о «грязной бомбе» нам отвратительна — Резников
Каждый день украинская армия освобождает нашу землю от русской грязи. Мысль о «грязной бомбе» нам отвратительна. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в гости. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России.Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Резніков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 08:30;
Корреспондент Алексей Резников, Министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мысль о «грязной бомбе» нам отвратительна — Резников".