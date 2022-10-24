Live
  • Понедельник 24.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.64

Мысль о «грязной бомбе» нам отвратительна — Резников

Мир 08:30   24.10.2022
Алексей Резников
Министр обороны Украины
Мысль о «грязной бомбе» нам отвратительна — Резников

Каждый день украинская армия освобождает нашу землю от русской грязи. Мысль о «грязной бомбе» нам отвратительна. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в гости. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России.

Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Алексей Резников, Министр обороны Украины

Новости по теме:

22:05
Резников сформулировал лучший ответ на напрасные попытки аннексии
19:32
Изюм признали частью РФ в школьном сертификате — Резников опубликовал фото
16:00
Що робив у Харкові Резніков: у Міноборони повідомили подробиці візиту (фото)
13:23
Резніков закликав провести трибунал над російськими злочинцями на Салтівці
19:59
Украина должна понять, что война не завершена — Резников

Вы читали новость: «Мысль о «грязной бомбе» нам отвратительна — Резников»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 08:30;

  • Корреспондент Алексей Резников, Министр обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мысль о «грязной бомбе» нам отвратительна — Резников".