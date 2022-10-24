Думка про “брудну бомбу” нам огидна – Резніков
Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про “брудну бомбу” нам огидна. Ми запрошуємо моніторингові місії ООН та МАГАТЕ у гості. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії.Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Резніков; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 08:30;
Кореспондент Олексій Резніков, Міністр оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Думка про “брудну бомбу” нам огидна – Резніков".