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Думка про “брудну бомбу” нам огидна – Резніков

Політика 08:30   24.10.2022
Олексій Резніков
Міністр оборони України
Думка про “брудну бомбу” нам огидна – Резніков

Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про “брудну бомбу” нам огидна. Ми запрошуємо моніторингові місії ООН та МАГАТЕ у гості. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії.

Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: ;
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Автор: Олексій Резніков, Міністр оборони України

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 08:30;

  • Кореспондент Олексій Резніков, Міністр оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Думка про “брудну бомбу” нам огидна – Резніков".