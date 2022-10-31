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Бывшая «вторая армия мира» уже даже не 22-я — Зеленский

Мир 23:40   31.10.2022
Владимир Зеленский
Президент Украины
Бывшая «вторая армия мира» уже даже не 22-я — Зеленский

Уже сейчас на каждые 10 попаданий террористам приходится тратить минимум в 4 раза больше ракет. Еще хуже показатели в России относительно дронов. И это видит мир. Видит, что бывшая «вторая армия мира» уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вообще ушла во вторую сотню. И это будет.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категории: Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 23:40;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже сейчас на каждые 10 попаданий террористам приходится тратить минимум в 4 раза больше ракет. Еще хуже показатели в России…".