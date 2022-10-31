Бывшая «вторая армия мира» уже даже не 22-я — Зеленский

Уже сейчас на каждые 10 попаданий террористам приходится тратить минимум в 4 раза больше ракет. Еще хуже показатели в России относительно дронов. И это видит мир. Видит, что бывшая «вторая армия мира» уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вообще ушла во вторую сотню. И это будет.