Колишня “друга армія світу” вже навіть не 22-а – Зеленський

Уже зараз на кожні 10 влучань терористам доводиться витрачати щонайменше вчетверо більше ракет. Ще гірші показники в Росії щодо дронів. І це бачить світ. Бачить, що колишня “друга армія світу” вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. І це буде.