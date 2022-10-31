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Колишня “друга армія світу” вже навіть не 22-а – Зеленський

Політика 23:40   31.10.2022
Владимир Зеленский
Президент Украины
Колишня “друга армія світу” вже навіть не 22-а – Зеленський

Уже зараз на кожні 10 влучань терористам доводиться витрачати щонайменше вчетверо більше ракет. Ще гірші показники в Росії щодо дронів. І це бачить світ. Бачить, що колишня “друга армія світу” вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. І це буде.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины

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  • Категорії: Події, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 23:40;

    • Кореспондент Владимир Зеленский, Президент Украины у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже зараз на кожні 10 влучань терористам доводиться витрачати щонайменше вчетверо більше ракет. Ще гірші показники в Росії щодо дронів.…".