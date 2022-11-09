Путин не смог завоевать Украину и намерен ее уничтожить — Боррель
Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну. Но украинцы сопротивляются, и мы поддерживаем их, чем можем.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 08:17;
Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну. Но украинцы сопротивляются,…".