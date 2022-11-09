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Путин не смог завоевать Украину и намерен ее уничтожить — Боррель

Мир 08:17   09.11.2022
Жозеп Боррель
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
Путин не смог завоевать Украину и намерен ее уничтожить — Боррель

Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну. Но украинцы сопротивляются, и мы поддерживаем их, чем можем.

Автор: Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 08:17;

    • Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поскольку Путину не удалось завоевать Украину, очевидно, что теперь он намерен терроризировать украинское население и уничтожить страну. Но украинцы сопротивляются,…".