Путін не зміг завоювати Україну і має намір її знищити – Борель
Оскільки Путіну не вдалося завоювати Україну, очевидно, що тепер він має намір тероризувати українське населення та знищити країну. Але українці опираються, і ми підтримуємо їх чим можемо.
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Ви читали новину: «Путін не зміг завоювати Україну і має намір її знищити – Борель»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 08:17;
Кореспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оскільки Путіну не вдалося завоювати Україну, очевидно, що тепер він має намір тероризувати українське населення та знищити країну. Але українці…".