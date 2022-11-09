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Путін не зміг завоювати Україну і має намір її знищити – Борель

Політика 08:17   09.11.2022
Жозеп Боррель
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
Путін не зміг завоювати Україну і має намір її знищити – Борель

Оскільки Путіну не вдалося завоювати Україну, очевидно, що тепер він має намір тероризувати українське населення та знищити країну. Але українці опираються, і ми підтримуємо їх чим можемо.

Автор: Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 08:17;

    • Кореспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оскільки Путіну не вдалося завоювати Україну, очевидно, що тепер він має намір тероризувати українське населення та знищити країну. Але українці…".