Путин создает безысходность для России — Подоляк

Путин постоянно совершенно необоснованно повышает ставки и, таким образом, создает безысходность для России. То есть Россия сегодня (говорит) о переговорном процессе. Но как? Какие переговорные процессы? Вы пришли, себе что-то забрали, проигрываете войну – так проигрывайте уже войну!