Путин создает безысходность для России — Подоляк
Путин постоянно совершенно необоснованно повышает ставки и, таким образом, создает безысходность для России. То есть Россия сегодня (говорит) о переговорном процессе. Но как? Какие переговорные процессы? Вы пришли, себе что-то забрали, проигрываете войну – так проигрывайте уже войну!
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 21:19;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин постоянно совершенно необоснованно повышает ставки и, таким образом, создает безысходность для России. То есть Россия сегодня (говорит) о переговорном…".