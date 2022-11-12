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Путин создает безысходность для России — Подоляк

Мир 21:19   12.11.2022
Михаил Подоляк
советник руководителя Офиса Президента Украины
Путин создает безысходность для России — Подоляк

Путин постоянно совершенно необоснованно повышает ставки и, таким образом, создает безысходность для России. То есть Россия сегодня (говорит) о переговорном процессе. Но как? Какие переговорные процессы? Вы пришли, себе что-то забрали, проигрываете войну – так проигрывайте уже войну!

Автор: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 21:19;

    • Корреспондент Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин постоянно совершенно необоснованно повышает ставки и, таким образом, создает безысходность для России. То есть Россия сегодня (говорит) о переговорном…".